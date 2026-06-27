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El PP sitúa a Sánchez "en rebeldía" por ignorar la cuestión de confianza y descarta la idea de Junts de otro presidente

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El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, considera que el presidente Pedro Sánchez estará "en rebeldía" mientras no ponga fecha a la cuestión de confianza que le ha reclamado el Congreso y ha descartado la vía propuesta de Junts de plantear otro candidato del bloque de investidura para gobernar lo que queda de legislatura.

En una entrevista en el programa 'Parlamento' de 'RNE' recogida por Europa Press, Bendodo ha recordado que en el Pleno del jueves se aprobó, con los votos de PP, Vox y Junts, una moción "clara" que emplaza a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y a asumir con su dimisión sus responsabilidades políticas por los casos de corrupción.

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Ahora, el dirigente 'popular' ha afirmado que su partido está esperando a que el presidente "ponga fecha" a esa cuestión de confianza porque no cree que el Gobierno sea "rebelde a la soberanía popular". "Hay una orden y un mandato para ello", ha apostillado.

Por tanto, espera que Sánchez "sea responsable" y lo cumpla pese a que ya ha incumplido la Constitución al no presentar unos Presupuestos durante los últimos tres años. A su juicio, no cumplir ahora un mandato directo del Congreso sería actuar como "un Gobierno en rebeldía".

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¿MOCIÓN DE CENSURA? FALTAN APOYOS

Sobre la posibilidad de que el PP presente una moción de censura si Sánchez no convoca la cuestión de confianza, Bendodo ha recordado que el líder su partido Alberto Núñez Feijóo dijo que tomaba "buena nota" de lo que habían hecho los socios del Gobierno. "¿Motivos para una moción de censura? Claro que hay. Faltan los apoyos", ha reconocido.

Bendodo ha manifestado que al presidente "ya no le queda absolutamente nada" y ha "arrastrado" el nombre de España "hasta límites insospechados" de degradación. "La corrupción asola al Gobierno, al PSOE y a su familia y sus socios le han abandonado", ha señalado, al tiempo que ha tildado de "soberbio y prepotente" el tono que utilizó Sánchez durante su comparecencia este miércoles en el Congreso.

Al ser preguntado por la propuesta de Junts de investir a un presidente alternativo a Pedro Sánchez, Bendodo ha respondido que, para el PP, "todo lo que no sea una convocatoria electoral y devolver la voz al pueblo no tiene ningún sentido".

Sobre la posibilidad de que en el PSOE pueda haber dirigentes con ganas de apartar a Sánchez, el vicesecretario del PP espera que en ese partido "todavía haya vida" y ha acusado al presidente del Gobierno de haber eliminado al PSOE y haber puesto "un grupo de personas a su servicio".

EL PSOE DE SIEMPRE SOLO VOLVERÁ CUANDO SE VAYA SÁNCHEZ

"Yo espero que el Partido Socialista de toda la vida, con el que se podría hablar, el formal y serio, vuelva. Y eso solo puede pasar cuando Pedro Sánchez se vaya", ha señalado, antes de añadir que espera que los socialistas "limpios" pongan "en su sitio" a Sánchez en el Comité Federal de este sábado.

Respecto al PNV, otro de los grupos con los que podría salir además de Junts con los que podría salir adelante una moción de censura, Bendodo considera que actúan "de forma diferida" al pedir que se presenten los Presupuestos. Además, ha señalado que la formación nacionalista tiene que explicar "muy bien" a su electorado en el País Vasco por qué sigue sosteniendo a un Gobierno corrupto".

En este punto, el parlamentario del PP ha aseverado que el PSOE no está afectado sólo por un único proceso judicial o una persecución. "Son 15 procedimientos judiciales en distintos juzgados, son 90 imputados, son muchísimos años de cárcel los que se suman y son 14 delitos los que le achacan a los dirigentes del Partido Socialista", ha afirmado.

"LO SABÍA TODO Y LO TAPÓ"

Sobre la posibilidad de que Sánchez acabe imputado en algunas de estas investigaciones judiciales, Bendodo ha asegurado que no es juez, pero sostiene que "todas las evidencias" apuntan a que sin Sánchez no existirían los casos de Leire Díaz, ni Koldo García, ni José Luis Ábalos, ni Santos Cerdán, ni Álvaro García Ortiz, ni Begoña Gómez, ni David Sánchez. "Él es la clave de bóveda. Lo sabía y lo tapó".

Por último, sobre la comparecencia prevista en el Senado de la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, el vicesecretario del PP ha respondido que espera que arroje "un poco más de luz", aunque ha añadido que "puede que no haga ni falta" porque cada día se ponen "más las manos en la cabeza". También ha apuntado que el expresidente está "arrastrando el buen nombre de España" y que aún no ha explicado cómo aparecen 1,3 millones de euros en joyas en una caja fuerte en su despacho.

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EuropaPress

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