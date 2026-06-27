El PP cree que Vox ya ve a Sánchez como el único "enemigo" y fija líneas rojas para pactar, como respetar derechos LGTBI

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, considera que Vox ya ve al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como el único "enemigo" tras darse cuenta de que es "terrorífico" lo que está ocurriendo en el Gobierno de España y en el PSOE. Dicho esto, ha insistido en que hay "algunas líneas rojas" en caso de que necesiten pactar con la formación de Santiago Abascal, como el respeto a los derechos del colectivo LGTBI.

De esta forma se ha pronunciado después de que esta misma semana, en el Pleno del Congreso, el presidente de Vox advirtiera al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que el cambio "no está hecho" ni va a ser "fácil hacerlo", pero rebajara el nivel de crítica hacia el PP que esa formación ha mostrado en otras ocasiones. También los 'populares' centran su ataque exclusivamente en Sánchez.

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Al ser preguntado si hay una especie de tregua entre PP y Vox, De los Santos ha respondido: "Creo que es tan grave lo que está ocurriendo en el Gobierno de España, que es tan terrorífico lo que le ocurre al PSOE, que en Vox se han dado cuenta que aquí hay solo un enemigo, pero para la democracia, que se llama Pedro Sánchez y han centrado toda su atención en quien realmente lo está minando todo".

Además, el dirigente del PP ha subrayado que ambas formaciones han firmado pactos de gobierno este año en Extremadura, Aragón y Castilla y León. "La lealtad va a ser una bandera que no vamos a soltar, por supuesto, ni una ni la otra parte", ha declarado en una entrevista concedida a Europa Press.

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LAS "LÍNEAS ROJAS" DEL PP SI HAY QUE PACTAR CON VOX

Después de que Feijóo haya abierto la puerta a un gobierno de coalición con Vox tas las generales en caso de que no logre mayoría y si ve a Santiago Abascal de vicepresidente del Gobierno, De los Santos ha afirmado que el líder del PP quiere "ganar las elecciones con una mayoría tan aplastante que no necesite gobernar con nadie para devolver a este país a la senda de la seriedad, de la bonanza y de las instituciones prestigiosas".

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"Lo que ocurre es que el presidente Feijóo, que sí respeta la opinión de los españoles, que sí respeta el sufragio universal, sabe que quienes decidirán el próximo Gobierno de España seremos todos los españoles y las españolas. Y ante la hipotética posibilidad de que la suma del PP y Vox sea necesaria, lo que dice es 'ojo, nos sentaremos a negociar', cómo no lo íbamos a hacer", ha indicado.

Eso sí, ha señalado que, en ese caso, dentro de esa negociación de PP y Vox habría "algunas líneas rojas" en las que su formación no va a ceder: "respeto a la Constitución, al Estado de las Autonomías, a la igualdad y a los derechos del colectivo LGTBI".

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A partir de ahí, ha proseguido, se sentarían a negociar para estar "a la altura" y trabajar "única y exclusivamente para y por España". "Y yo creo que con esas premisas todo es posible", ha indicado el vicesecretario del PP.

¿SE BUSCA ALTERAR LAS GENERALES?

Preguntado si cree que el Gobierno busca alterar el resultado de las generales, tras las declaraciones de Feijóo alertando de las nacionalizaciones y la regularización de migrantes y de Abascal acusando directamente al presidente de "maniobrar para robar las próximas elecciones", De los Santos ha asegurado que "sin duda, al presidente Sánchez le encantaría alterar lo que fuera para asegurarse la permanencia en el Palacio de la Moncloa". "Pero una cosa son los sueños húmedos de Pedro Sánchez, su capacidad infinita de manipulación y otra, la realidad", ha manifestado.

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En este punto, ha afirmado que en España el voto por correo "cuenta con todas las garantías de un Estado de Derecho". "Otra cosa es que por supuesto en el Gobierno de España se estén y se hayan estado buscando todas las formulas para claro, sí, intentar la balanza moverla a su favor", ha añadido.

Sin embargo, ha señalado que "como cada día son más indignos" y "más sinvergüenzas, ya no engañan a casi nadie". "Y por tanto, confianza plena en la democracia y sobre todo en los votantes", ha manifestado, para criticar que haya "personajes" como Pedro Sánchez dispuestos a "minar" la democracia "por todo los caminos".

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ENCUENTRO DE FELIPE VI Y LA PRESIDENTA DE MÉXICO

Después de que el Rey y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hayan escenificado en Ciudad de México el acercamiento entre ambos países, De los Santos ha subrayado que tienen la "suerte infinita de tener a un jefe del Estado ejemplar, que está formadísimo y que gracias a él hoy España sigue siendo una democracia plena". "Porque probablemente si no tuviéramos a don Felipe VI y también a doña Leticia, las tropelías de Pedro Sánchez hubieran sido todavía más salvajes", ha afirmado.

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En cuanto a si cree que hizo bien el Rey en reconocer hace unos meses que hubo "mucho abuso" en la Conquista de América, De los Santos ha señalado que no se puede mirar con los ojos de 2026 "lo que ocurrió en torno al año 1500" porque "aparte de miope, es absolutamente irresponsable".

"Intentar hablar de las presuntas salvajadas de una conquista obviando las salvajadas que estaban en el ADN de aquellos pueblos indígenas es como poco injusto", ha apostillado, para añadir que "no reconocer que el imperio español fue el más respetuoso de todos a la hora de conquistar otros territorios es ir en contra de nuestra historia".

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De los Santos, que es historiador, ha defendido que salga el "orgullo patrio". "Por supuesto el reconocimiento de que todo se podría haber hecho mejor, pero con el orgullo ser españoles y de haber sido capaces de hacer que hoy medio mundo siga no solamente hablando el español, sino que tenga como ADN muchas de nuestras fórmulas de entender la vida que, créame, son extraordinarias", ha finalizado.