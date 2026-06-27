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El jockey argentino Nico Valle gana por tercer año el Gran Premio de Madrid

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Madrid, 28 jun (EFE).- El jockey argentino Nico Valle ha vencido este sábado por tercer año consecutivo en el Gran Premio de Madrid, la carrera bandera del Hipódromo de La Zarzuela de la capital de España, con caballo alazán 'Coetzee', reciente compra en Francia para la cuadra Alex y Sofía, y que está entrenado ahora por Guillermo Arizkorreta.

Jinete y preparador habían ganado las ediciones de 2024 y 2025 con la yegua 'War of Dance'.

"No tengo palabras", dijo el argentino al bajarse de 'Coetzee'. "Esta carrera era de nuevo el objetivo de 'War of Dance', que finalmente ha pasado a una mejor vida como es la cría, y me parece increíble haber ganado por tercera vez".

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Valle, que monta en España desde 2019, es actualmente el sexto clasificado por el total de victorias (catorce) en la estadística nacional de fustas, tabla que lidera el checo Václav Janácek.

El recorrido de 2.500 metros del Gran Premio de Madrid se desarrolló de menos a más, con la dirección de 'Shackleton' y el jinete polaco Szczepan Mazur.

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Tras él, dos de los favoritos, 'Kildare Legend' y 'Sirjan', que igualados se lanzaron en la recta final a por el triunfo.

Pero por detrás, quien más finalizaría en los últimos trancos sería 'Coetzee', que terminó por pasar delante a poco del poste.

Medio cuerpo separó al vencedor de 'Sirjan', que a su vez mantuvo un cuello de ventaja sobre 'Kildare Legend' en la raya. El conductor sería el cuarto en la meta sobre diez participantes.

La cuadra Alex y Sofía recibe 50.000 euros por el triunfo en el Gran Premio de Madrid, que compensa en buena media los más de 70.000 de la adquisición del caballo.

La jornada, la última de la campaña de primavera en la pista de hierba madrileña, contaba con otras dos carreras muy interesantes, los 1.200 metros del Martorell, duelo entre los mejores potros de dos años, y la milla del Baldoria, con algunas de las yeguas de más valor de cuantas entrenan en Madrid.

'Belisa Bay', otra que debutaba en España, venció con el portugués Ricardo Sousa en la carrera para los más precoces, sin oposición, mientras que la nacional 'Annie’s Song' daba la sorpresa en el Baldoria con la checa Denissa Sikorová en la montura y de punta a punta.

Los otros vencedores de la tarde-noche han sido 'Basco Bearnaus', con Janácek, 'Spanish Ruler' (con el venezolano Edwin Gutiérrez) y 'Nor Zamin' (también con Sikorová), potranca entrenada por el argentino Óscar Anaya.

La combinación premiada de la apuesta Quíntuple Plus es la formada por las mantillas: 3 – 2 – 1 – 8 – 3 – 9. Para la Lototurf, el número ganador es el 8.

Las carreras seguirán en Madrid en julio con las reuniones nocturnas, en jueves y sábado, mientras que los domingos pasan a ser ocupados por el Hipódromo de San Sebastián. EFE

fg/rfg

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