El equipo de emergencias madrileño rescata a tres personas tras el terremoto en Venezuela

Madrid, 27 jun (EFE).- El Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) ha logrado encontrar a una persona mayor y sus dos nietos entre los escombros provocados por los terremotos que han devastado Venezuela, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Se trata de los primeros rescatados por el equipo de emergencias de Madrid que viajó el pasado viernes a Venezuela como parte de la ayuda que el Gobierno regional ha puesto en marcha tras los terremotos que asolaron este miércoles al país.

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Este contingente está trabajando en la zona de La Guaira, donde los cuatro perros de la Unidad Canina están resultando "clave" en las labores de búsqueda y localización de víctimas, ha destacado en una publicación de la red social X Emergencias 112 de la Comunidad.

En total, el dispositivo de apoyo por el terremoto está conformado por 40 efectivos, entre bomberos especialistas en rescate en estructuras colapsadas y profesionales del Summa112, además de cuatro perros de la Unidad Canina.

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El doble terremoto que afectó al país el pasado miércoles deja al menos 920 muertos y 3.360 heridos, según cifras oficiales.

Además, el número de españoles que han fallecido en los terremotos registrados en Venezuela ascienda ya a cinco, mientras que el de desaparecidos es ya de 119, según el último balance del Ministerio de Asuntos Exteriores. EFE

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