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El corto 'In Memorian', de Teresa Bellón y César F. Calvillo, primer premio en Korterraza

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Vitoria, 27 jun (EFE).- La obra 'In Memoriam', de Teresa Bellón y César F. Calvillo ha sido galardonado este sábado como el mejor cortometraje de la 17 edición del festival de cortos Korterraza de Vitoria.

Este filme se ha hecho con el Premio Álex Angulo, que distingue a la mejor obra presentada en el festival, ha informado la organización en un comunicado.

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'In Memoriam', protagonizado por Cristina Soria, José Troncoso y Toni Acosta, cuenta, en tono de comedia, la historia de una actriz, más bien desconocida, qué empieza a preguntarse si aparecerá en el recordatorio de los Premios Goya cuando muera.

Es la segunda vez que los directores Teresa Bellón y César F. Calvillo resultan premiados en Korterraza, ya que en 2018 se llevaron el Laboral Kutxa-Premio de Público con 'Rojo Amarillo Rojo'.

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El segundo premio, el Keler Saria, ha recaído en un cortometraje alavés: 'Desagradecido', de Aitor De Kintana e Iñaki Rikarte.

Por último, el tercer premio, el Grupo Eleyco a la mejor comedia, ha correspondido a 'Antes de las seis', una divertida comedia para todos los públicos, protagonizada por Miguel Ángel Muñoz y Eva García y dirigida por Kike Maíllo, Aline López y Gemma Morcillo.

Los galardones han sido entregados este sábado en una gala en la que se ha rendido un homenaje a la actriz Toni Acosta. EFE

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