El calor y las tormentas activan el aviso amarillo en seis comunidades atuónomas

Madrid, 27 jun (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este sábado avisos amarillos (peligro bajo) por calor, con temperaturas máximas de 38 grados, y tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo, en zonas de seis comunidades autónomas, que se concentran en el noreste interior de la Península y en Baleares.

El mapa de avisos por calor afecta a las Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja, Aragón y Navarra. Estas dos últimas, además, tiene aviso por tormentas.

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La alerta amarilla, se extiende, prácticamente por todo Aragón debido a máximas que se prevé que lleguen a 38 grados en la Ribera del Ebro de Zaragoza; y que oscilarán entre 36 y 34 grados en el resto de la comunidad autónoma.

Las tormentas en Cinco Villas de Zaragoza activan también el aviso amarillo, que irán con probable granizo y rachas de viento muy fuertes asociados.

Máximas de 38 grados también se prevén en Cataluña, en concreto en la depresión central de Lleida; de 36 en el prelitoral y el Ampurdán de Girona y de 34 en el valle de Arán y Pirineo de Lleida, el Pirineo de Girona y el prepirineo de Barcelona.

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En Navarra, los avisos son por altas temperaturas, de entre 36 y 34 grados, y también por tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes; estos últimos afectan a la vertiente cantábrica, centro y Pirineo.

El aviso amarillo afecta en La Rioja a la Ribera del Ebro, donde el termómetro se prevé que alcance los 36 grados, mientras que en Castilla-La Mancha se limita a la serranía de Cuenca con máximas de 34 grados.

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En Baleares, aviso amarillo en el interior y sur de Mallorca por temperaturas máximas de 37 grados. EFE