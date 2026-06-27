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Diana Morant comunica ante el PSOE que se postulará como candidata a la Generalitat

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València, 27 jun (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha comunicado ante el Comité Federal del PSOE que se celebra este sábado que, en cuanto se abra el proceso, se postulará como candidata del partido a la Presidencia de la Generalitat Valenciana.

Así lo ha asegurado en su intervención en este órgano, donde la gran mayoría de barones socialistas han expresado su esperanza y confianza en el partido y en su líder, Pedro Sánchez, para continuar gobernando y prepararse para los comicios generales, autonómicos y municipales de 2027.

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Según han explicado a EFE fuentes socialistas, Morant ha trasladado en el comité que, en cuanto este órgano apruebe el calendario, ella presentará su candidatura a las primarias del PSPV para encabezar la lista a las elecciones autonómicas y aspirar a la Presidenta de la Generalitat.

Ha afirmado que lo hace porque cree que "la gente lo necesita", porque "es posible ganar" las elecciones en la Comunitat Valenciana y porque hay que recuperar esta autonomía para las personas, frente a un PP que, según ha dicho, no escucha a la ciudadanía, como ha ocurrido con las víctimas de la dana o con el profesorado.

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Morant ha reivindicado también la "unidad del PSOE" y ha apostado por seguir gobernando para demostrar "que hay políticas alternativas a las que lleva a cabo la derecha" de privatizar la sanidad y la educación o recortar derechos a las mujeres o al colectivo LGTBi.

A su llegada al comité, la ministra y líder el PSPV-PSOE ha rechazado un adelanto de las elecciones nacionales, pues considera que la gente les necesita para poder seguir mejorando sus vidas, y ha advertido de que "la última vez que el PSOE se rindió vino el PP de los recortes y de los desahucios". EFE

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