Espana agencias

Detenida en Palma una mujer por maltratar y tener en condiciones deplorables a sus hijos

Guardar
Google icon

Palma, 27 jun (EFE).- La Policía Nacional detuvo el pasado lunes a una mujer acusada de haber maltratado al menos a uno de sus tres hijos, al que llevó al médico por un brazo roto con la excusa de que se lo había hecho jugando, y por tenerlos a todos en condiciones deplorables.

En un comunicado publicado este sábado, el cuerpo policial ha detallado que la investigación comenzó en mayo, cuando una madre llevó a su hijo al hospital con el brazo roto, donde explicó que el niño supuestamente se lo había hecho mientras jugaba de forma "bruta" con un hermano un poco más mayor.

PUBLICIDAD

Los facultativos observaron que el menor, además de la fractura en el brazo, presentaba numerosos hematomas en los glúteos, así como erosiones y laceraciones en piernas y brazos.

Ante estos indicios, la progenitora en todo momento alegó que el menor se rascaba impulsivamente, por lo que se provocaba él mismo las heridas cutáneas.

PUBLICIDAD

En el marco de la investigación, los agentes obtuvieron informes tanto por parte del centro escolar como de servicios sociales y médicos, en los que los hematomas, erosiones y la fractura del brazo del menor se corresponderían con malos tratos por parte de la madre.

Por parte del colegio, se informó a los agentes que los hermanos presentaban ciertos comportamientos correspondientes con cuidado deficiente por parte de la madre.

En alguna ocasión, se habían presentado en el colegio con ropas sucias y rotas, con alimentos caducados para la merienda; hechos de los que fueron informados los servicios sociales.

El lunes, los agentes procedieron a la detención de la madre acusada de un delito de malos tratos en el ámbito familiar y de abandono de menores.

Cuando pasó a disposición judicial, se ordenó la retirada de la guarda y custodia de sus tres hijos menores. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

BTS deja sin voz a Madrid en la inauguración de su gira europea: un espectáculo con luces y sombras a la altura de la euforia

El septeto surcoreano inauguró este viernes el primero de sus dos conciertos en el Riyadh Air Metropolitano, con una producción que osciló entre el exceso y el vacío

BTS deja sin voz a Madrid en la inauguración de su gira europea: un espectáculo con luces y sombras a la altura de la euforia

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1 de este 27 junio

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1 de este 27 junio

Una operación internacional permite rescatar en Kosovo a una niña secuestrada por su padre en Mallorca y sacada del país oculta en el maletero de un coche

El hombre cerró sus cuentas bancarias, eliminó sus redes sociales y alteró su aspecto físico para no ser identificado, y envió por correo a Marruecos un localizador Airtag que llevaba su hija para tratar de engañar a las autoridades

Una operación internacional permite rescatar en Kosovo a una niña secuestrada por su padre en Mallorca y sacada del país oculta en el maletero de un coche

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Todos los cortes de tráfico y restricciones en Madrid por el Orgullo 2026

Del domingo 28 de junio al domingo 5 de julio, en la ciudad se van a llevar a cabo medidas especiales en la circulación de los vehículos

Todos los cortes de tráfico y restricciones en Madrid por el Orgullo 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre mata a su pareja, una mujer de 44 años, en Mairena de Alfarafe (Sevilla): han encontrado a la víctima con heridas de arma blanca

Un hombre mata a su pareja, una mujer de 44 años, en Mairena de Alfarafe (Sevilla): han encontrado a la víctima con heridas de arma blanca

El inesperado mensaje que recibió Zapatero mientras revisaba toda su documentación: “Hoy ha aparecido esta factura. ¿Puedes preguntarle si es real?”

Los socios del Gobierno consiguen que Sánchez levante su bloqueo a la ley de nacionalidad para los saharauis antes del parón veraniego: “Está cediendo”

Cinco españoles muertos mientras 14 siguen bajo los escombros: todavía hay 119 desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela

El Gobierno de Canarias confirma el fallecimiento de Isabel Jara, delegada en Venezuela, en el doble seísmo de Caracas

ECONOMÍA

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

Una generación sin casa: solo uno de cada diez jóvenes menores de 25 años consigue comprar una vivienda en España

No, el casero no puede prohibir que el inquilino reciba visitas en la vivienda alquilada (pero hay una excepción): esto es lo que dice la ley

El Gobierno amenaza a las CCAA del PP con cancelar las transferencias de julio si mantienen su batalla legal por las VPO

El Gobierno incumple las reglas y sigue pagando las pensiones con préstamos: la deuda de la Seguridad Social supera los 126.000 millones

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 27 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 27 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

El VAR amarga el ‘Orgullo’ de Irán en el último minuto y clasifica a Egipto que hace historia: los goles y el resumen, en vídeo

Bélgica despierta a tiempo y firma una manita para liderar el grupo G: el resumen y los goles, en vídeo

Un árbitro “bastante permisivo”, muchos “palos” y una Uruguay “leñera” llevan a España al límite

Una España sin brillo expulsa del Mundial a Uruguay y esquiva a Argentina en dieciseisavos