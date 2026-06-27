Detenida en Palma una mujer por maltratar y tener en condiciones deplorables a sus hijos

Palma, 27 jun (EFE).- La Policía Nacional detuvo el pasado lunes a una mujer acusada de haber maltratado al menos a uno de sus tres hijos, al que llevó al médico por un brazo roto con la excusa de que se lo había hecho jugando, y por tenerlos a todos en condiciones deplorables.

En un comunicado publicado este sábado, el cuerpo policial ha detallado que la investigación comenzó en mayo, cuando una madre llevó a su hijo al hospital con el brazo roto, donde explicó que el niño supuestamente se lo había hecho mientras jugaba de forma "bruta" con un hermano un poco más mayor.

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Los facultativos observaron que el menor, además de la fractura en el brazo, presentaba numerosos hematomas en los glúteos, así como erosiones y laceraciones en piernas y brazos.

Ante estos indicios, la progenitora en todo momento alegó que el menor se rascaba impulsivamente, por lo que se provocaba él mismo las heridas cutáneas.

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En el marco de la investigación, los agentes obtuvieron informes tanto por parte del centro escolar como de servicios sociales y médicos, en los que los hematomas, erosiones y la fractura del brazo del menor se corresponderían con malos tratos por parte de la madre.

Por parte del colegio, se informó a los agentes que los hermanos presentaban ciertos comportamientos correspondientes con cuidado deficiente por parte de la madre.

En alguna ocasión, se habían presentado en el colegio con ropas sucias y rotas, con alimentos caducados para la merienda; hechos de los que fueron informados los servicios sociales.

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El lunes, los agentes procedieron a la detención de la madre acusada de un delito de malos tratos en el ámbito familiar y de abandono de menores.

Cuando pasó a disposición judicial, se ordenó la retirada de la guarda y custodia de sus tres hijos menores. EFE