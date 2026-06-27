De la Espriella dialoga con Díaz Ayuso y Abascal para estrechar lazo de Colombia y España

Bogotá, 26 jun (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, conversó este viernes por teléfono con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el jefe del partido español de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, para estrechar los lazos entre ambos países.

El equipo de De la Espriella, que asumirá el cargo el próximo 7 de agosto en reemplazo de Gustavo Petro, señaló en un comunicado que el presidente electo "sostuvo una conversación telefónica con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en la que ambos líderes coincidieron en la importancia de estrechar los lazos entre España y Colombia de cara a la nueva etapa que inicia el país".

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Entre tanto, el presidente electo habló con el líder de Vox como parte de "los acercamientos internacionales que adelanta para construir relaciones útiles, serias y estratégicas para Colombia". EFE

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