Dani Mérida: "Estar en Wimbledon es un sueño hecho realidad"

Londres, 27 jun (EFE).- El tenista Daniel Mérida, número 85 del ranking ATP, confesó que participar por primera vez en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada que se disputa sobre hierba, es "un sueño hecho realidad" y remarcó que va a ir "partido a partido".

"Es un sueño hecho realidad. Este torneo lo he seguido desde pequeño y he visto ganar a Rafael Nadal aquí. Es una ilusión poder competir en este torneo. Voy a ir partido a partido, centrado en la primera ronda que siempre son partidos difíciles y ver hasta donde puedo llegar", declaró el tenista en el día de medios del torneo.

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Mérida, de 22 años de edad, llega tras perder en la primera ronda de la previa de Queen's y debutará en la competición ante el argentino Camilo Ugo Carabelli, número 57 del ránking.

"Me ha costado adaptarme a la hierba en los primeros entrenamientos porque en España no he tenido la oportunidad de entrenar en esta superficie. Los primeros días me han costado, pero cada vez me encuentro mejor. Voy a intentar darlo todo y estoy muy ilusionado de estar aquí", afirmo.

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El alicantino, que perdió en primera ronda en Roland Garros, reconoció que en este último año ha forjado ese carácter ganador: "Mi carácter lo he ido forjando. Competir en Challenger y en ITF me ha servido para darme cuenta de lo que cuestan las cosas. Ha sido una mejora tanto mental como física y me lo he empezado a creer todo un poco más.

Sobre la ausencia de Carlos Alcaraz, Mérida afirmó: "Siempre que veo a Carlos es una motivación. Le conozco desde que eramos pequeños y le admiro mucho. Es un ejemplo para seguir creciendo y alcanzar un 10% de lo que ha conseguido". EFE

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