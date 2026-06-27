Colombia sale con Arias, Machado y Córdoba por Muñoz, Mojica y Suárez contra Portugal

Miami (EE.UU.), 27 jun (EFE).- El seleccionador colombiano, Néstor Lorenzo, apostó por dar descanso a sus dos laterales, Johan Mojica y Daniel Muñoz, y al delantero Luis Suárez, para dar entrada a Santiago Arias, Deiver Machado y John Córdoba, en el partido contra Portugal que definirá el liderato del grupo K del Mundial 2026 en Miami.

Lorenzo había afirmado en la previa que el apartado físico tendría mucho peso de cara a su alineación titular, después de salir con el mismo once en los dos primeros partidos.

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Colombia saldrá de inicio con Camilo Vargas; Deiver Machado, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Santiago Arias, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Luis Díaz, y John Córdoba.

Portugal, quien también viene de jugar el martes, partirá con Diogo Costa, Joao Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Vitinha, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Joao Félix, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto.

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Colombia llega con seis puntos a este partido, por los cuatro de Portugal, por lo que un empate beneficiaría al conjunto sudamericano.EFE

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