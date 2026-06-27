Chivite alerta de una "progresiva judicialización de la política"

Pamplona, 27 jun (EFE).- La secretaria general del PSOE navarro y presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite, ha alertado este sábado de una "progresiva judicialización de la política", y también ha advertido de resoluciones que "degradan derechos procesales".

Chivite no ha acudido al Comité Federal del PSOE debido al incendio que afecta a Navarra, pero su mensaje lo ha trasladado a través de la secretaria de organización del PSN-PSOE, Esther Iso.

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Según ha indicado el partido en un comunicado, Chivite ha afirmado que se está asistiendo "a una progresiva judicialización de la política", y ha advertido de que se ha permitido "que cuestiones que deberían resolverse en los parlamentos acaben resolviéndose en los tribunales".

Para Chivite, este fenómeno "estrecha el margen de actuación de los parlamentos y reduce la capacidad transformadora de la política".

Frente a este escenario, la socialista ha apostado "por la acción política como única respuesta posible".

"No podemos permitir que el cansancio nos paralice ni que la frustración nos haga retroceder", ha dicho.

Chivite ha afirmado que "ningún partido cree más en el Estado de derecho en España que el PSOE", y ha subrayado que "esa convicción no impide denunciar lo que no funciona en el poder judicial".

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Ha asegurado que "vemos con estupor decisiones judiciales que habrían sido impensables en cualquier otro momento de nuestra democracia", y ha avisado de la existencia de resoluciones que "degradan derechos procesales" o realizan "verdaderas piruetas" para sostener determinadas acusaciones.

La política, asimismo, ha reivindicado "la gestión del Gobierno de España" y ha subrayado que el país "avanza con récord de empleo, mayor atracción de inversiones, más derechos sociales y una firme defensa de los derechos humanos y de las libertades".

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Ha reconocido "el impacto personal y político del último año", pero ha resaltado que "quienes hayan cometido delitos están desfilando por los juzgados, que es exactamente donde tienen que estar".

"Que paguen por lo que hayan hecho. Tolerancia cero con la corrupción. Y transparencia absoluta", ha afirmado.

Chivite ha incidido en "la honestidad de la inmensa mayoría de la organización", y ha asegurado "no tener nada de lo que avergonzarse" a pesar de "haber confiado en personas que quisieron aprovecharse de nosotros". EFE

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