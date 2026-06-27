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Barbón reclama un sistema de elección directa a doble vuelta para elegir al presidente

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Madrid, 27 jun (EFE).- El presidente asturiano, Adrián Barbón, ha pedido este sábado modificar el sistema de elección del presidente del Gobierno, presidentes autonómicos y alcaldías para pasar a un sistema de elección directa a doble vuelta.

Según fuentes del PSOE asturiano, Barbón ha trasladado la necesidad de avanzar en la construcción de un Estado federal, en su intervención ante el Comité Federal del partido, y la modificación del sistema de elección de presidente del Gobierno, presidentes autonómicos y alcaldías, para pasar a un sistema de elección directa a doble vuelta.

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A su juicio esto daría respuesta "a la actual crisis de representación democrática".

En su intervención Barbón ha pedido a sus compañeros de partido elegir como candidatos a las próximas elecciones autonómicas y municipales de 2027 a aquellos "que pueden vencer fuera y ganar elecciones, frente a otros que solo puedan vencer dentro" del partido, porque la formación necesita líderes "que sumen a la marca del PSOE".

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Se ha referido también a los casos de corrupción que afectan al PSOE y ha aseverado que ni estos comportamientos ni la "traición" que suponen pueden "robar la esperanza" a los socialistas.

Ha subrayado que quien es condenado por corrupción, debe pagar por ello porque "traiciona la confianza de la sociedad, del partido y del secretario general", Pedro Sánchez.

Barbón ha valorado el trabajo de la secretaria de Organización, Rebeca Torró, quien está llevando a cabo un "trabajo más coral que ha mejorado las relaciones con los territorios" y ha puesto en relieve la importancia de los Presupuestos Generales del Estado, "en los que se va a ver reflejada la política pública y el programa de gobierno de cara a las futuras elecciones".

También ha recordado que su federación está en contra de la propuesta de financiación autonómica del Ministerio de Hacienda porque en el planteamiento no se priman factores como el envejecimiento, la orografía o la dispersión.

Asimismo ha pedido que el partido tenga una especial sensibilidad con las clases medias porque existe es una sensación de "malestar y el PSOE tiene que hacerse cargo de ella y darle respuesta". EFE

(Foto) (Vídeo)

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