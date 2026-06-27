Asier Martínez y Llopis, nuevo duelo en París

Redacción deportes, 27 jun (EFE).- El navarro Asier Martínez y el valenciano Quique Llopis volverán a disputar mañana un nuevo duelo español en los 110 metros de vallas de la Liga Diamante de París, en la que también competirán Mohamed Attaoui (800), Daniel Arce (3.000 obstáculos), Andrea Rodríguez (1.500) y Said Mechaal (5.000).

Asier Martínez finalizó segundo la prueba de 110 metros vallas de la Liga de Diamante de Doha (Catar) el pasado 19 de junio, en la que Quique Llopis concluyó cuarto con 13.31 una carrera que ganó el estadounidense Cordell Tinch con 13.23.

PUBLICIDAD

Esa victoria de Asier sobre Llopis, subcampeón europeo de aire libre en 2024 y subcampeón mundial de pista cubierta este 2026, fue relevante porque el navarro no ganaba al valenciano en los 110 metros vallas desde la final del Europeo de Múnich 2022 que le valió el oro.

En el estadio Charlety de París ambos volverán a enfrentarse en una carrera en la que parte como favorito el estadounidense Jamal Britt, que esta temporada ya ha ganado seis veces al aire libre.

PUBLICIDAD

En los 800 metros estará en la línea de salida el cántabro Mohamed Attaoui, que tratará de bajar por primera vez esta temporada de los 1:45 en su preparación para el objetivo de los Europeos de Birmingham de agosto. Enfrente estará el canadiense Marco Arop, que cuenta con la mejor marca del curso (1:43.11) de los once inscritos.

El burgalés Dani Arce competirá por cuarta vez esta temporada en la Liga Diamante, en la que tratará de seguir con su progresión en los 3.000 obstáculos, en los que fue tercero el pasado 19 de junio en Doha.

PUBLICIDAD

En París, no estará el gran favorito al 'diamante', el marroquí Soufiane El Bakkali, aunque sí el etíope Samuel Firewu y el keniano Edmund Serem, principales favoritos a la victoria.

La joven alicantina Andrea Rodríguez, de 23 años, ejerció de liebre en Doha en los 1.500 y ahora volverá a correr en París en una prueba que parece será un duelo entre la australiana Abbey Caldwell y la etíope Freweyni Hailu.

PUBLICIDAD

En los 5.000 metros, prueba que cerrará el certamen, se estrenará Said Mechaal, que se medirá a la estrella francesa Jimmy Gressier y al estadounidense Grant Fisher, el sueco Andreas Almgren, el bahreiní Birhanu Balew y el etíope Addisu Yihune. EFE