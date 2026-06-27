Alejandro Fernández, reelegido presidente del PP de Cataluña con el 97 % de los votos

Barcelona, 27 jun (EFE).- Alejandro Fernández ha sido reelegido este sábado como presidente del PP de Cataluña con el 97,51 % de los votos, en un proceso en el que no se ha postulado ningún candidato alternativo.

Así lo ha anunciado el hasta ahora secretario general del PPC, Santi Rodríguez, tras el escrutinio de las votaciones en el XVI Congreso de los populares catalanes, que se celebra este sábado en Barcelona, con la presencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

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Precisamente Feijóo será el encargado de clausurar el cónclave, junto al propio Alejandro Fernández, sobre las 13:00 horas.

En su discurso de presentación de candidatura, Fernández ha hecho referencia a las turbulencias de los últimos años, tanto internas en el seno del PPC como con la dirección nacional que encabeza Feijóo, y ha asegurado que esas tensiones forman parte del pasado: "Ya pasó, estamos en un tiempo nuevo", ha afirmado. EFE

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