Espana agencias

Alejandro Fernández propone a Juan Fernández nuevo secretario general del PP de Cataluña

Guardar
Google icon

El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha propuesto al portavoz en el Parlament, Juan Fernández, como nuevo secretario general del partido en sustitución de Santi Rodríguez.

Lo ha anunciado en la presentación de su candidatura ante el XVI Congreso del PP de Cataluña este sábado, y que se tendrá que votar durante el cónclave.

PUBLICIDAD

Fernández ha dicho que el portavoz parlamentario "ha demostrado su solvencia, su capacidad primero como teniente de alcalde en Badalona y estos dos últimos años como magnífico portavoz en el Parlament".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hacienda retira a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales y añade a Rusia

Una orden ministerial actualiza la lista española de jurisdicciones no cooperativas tras los avances en cooperación fiscal con Gibraltar e incluye a Rusia por mantener un régimen tributario perjudicial

Hacienda retira a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales y añade a Rusia

España confirma que sigue sin poder localizar a 133 ciudadanos tras los dos terremotos en Venezuela: hay 14 españoles bajo los escombros y cinco fallecidos

El ministro de Exteriores ha actualizado la cifra de ciudadanos españoles desaparecidos y fallecidos tras el doblete sísimico que deja en Venezuela casi 1.000 muertos y miles de desaparecidos

España confirma que sigue sin poder localizar a 133 ciudadanos tras los dos terremotos en Venezuela: hay 14 españoles bajo los escombros y cinco fallecidos

BTS deja sin voz a Madrid en la inauguración de su gira europea: un espectáculo con luces y sombras a la altura de la euforia

El septeto surcoreano inauguró este viernes el primero de sus dos conciertos en el Riyadh Air Metropolitano, con una producción que osciló entre el exceso y el vacío

BTS deja sin voz a Madrid en la inauguración de su gira europea: un espectáculo con luces y sombras a la altura de la euforia

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1 de este 27 junio

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1 de este 27 junio

Una operación internacional permite rescatar en Kosovo a una niña secuestrada por su padre en Mallorca y sacada del país oculta en el maletero de un coche

El hombre cerró sus cuentas bancarias, eliminó sus redes sociales y alteró su aspecto físico para no ser identificado, y envió por correo a Marruecos un localizador Airtag que llevaba su hija para tratar de engañar a las autoridades

Una operación internacional permite rescatar en Kosovo a una niña secuestrada por su padre en Mallorca y sacada del país oculta en el maletero de un coche
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre mata a su pareja, una mujer de 44 años, en Mairena de Alfarafe (Sevilla): han encontrado a la víctima con heridas de arma blanca

Un hombre mata a su pareja, una mujer de 44 años, en Mairena de Alfarafe (Sevilla): han encontrado a la víctima con heridas de arma blanca

El inesperado mensaje que recibió Zapatero mientras revisaba toda su documentación: “Hoy ha aparecido esta factura. ¿Puedes preguntarle si es real?”

Los socios del Gobierno consiguen que Sánchez levante su bloqueo a la ley de nacionalidad para los saharauis antes del parón veraniego: “Está cediendo”

Cinco españoles muertos mientras 14 siguen bajo los escombros: todavía hay 119 desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela

El Gobierno de Canarias confirma el fallecimiento de Isabel Jara, delegada en Venezuela, en el doble seísmo de Caracas

ECONOMÍA

Hacienda retira a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales y añade a Rusia

Hacienda retira a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales y añade a Rusia

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

Una generación sin casa: solo uno de cada diez jóvenes menores de 25 años consigue comprar una vivienda en España

No, el casero no puede prohibir que el inquilino reciba visitas en la vivienda alquilada (pero hay una excepción): esto es lo que dice la ley

El Gobierno amenaza a las CCAA del PP con cancelar las transferencias de julio si mantienen su batalla legal por las VPO

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 27 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 27 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

El VAR amarga el ‘Orgullo’ de Irán en el último minuto y clasifica a Egipto que hace historia: los goles y el resumen, en vídeo

Bélgica despierta a tiempo y firma una manita para liderar el grupo G: el resumen y los goles, en vídeo

Un árbitro “bastante permisivo”, muchos “palos” y una Uruguay “leñera” llevan a España al límite

Una España sin brillo expulsa del Mundial a Uruguay y esquiva a Argentina en dieciseisavos