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Alejandro Fernández plantea a Juan Fernández como número 2 y Roldán portavoz en el Parlament

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El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha propuesto este sábado al portavoz en el Parlament, Juan Fernández, como nuevo secretario general del partido en sustitución de Santi Rodríguez.

Lo ha anunciado durante la presentación de su candidatura ante el XVI Congreso del partido, y también ha propuesto que la diputada Lorena Roldán sea la nueva portavoz parlamentaria.

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Alejandro Fernández ha afirmado que el actual portavoz parlamentario "ha demostrado su solvencia, su capacidad primero como teniente de alcalde en Badalona y estos dos últimos años como magnífico portavoz en el Parlament".

JUAN FERNÁNDEZ

Juan Fernández (Badalona, 1986) es portavoz en el Parlament desde 2024; hasta entonces era concejal en Badalona (Barcelona), donde entró en 2007 como uno de los regidores más jóvenes de la historia del consistorio, con 21 años.

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En 2011 fue reelegido y, con la entrada de Xavier García Albiol a la alcaldía, fue nombrado concejal de Educación, Deportes y Juventud.

Hombre de confianza de Albiol y con buena interlocución con Génova, Juan Fernández será ahora el número dos en la etapa que abre el congreso de los populares catalanes tras superar las tensiones con la cúpula de Alberto Núñez Feijóo.

LORENA ROLDÁN

Lorena Roldán (Tarragona, 1981) sustituirá a Juan Fernández como portavoz en el Parlament y será quien defienda la postura del partido en la Cámara, así como quien interpele al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en las sesiones de control.

Roldán forma parte del PP catalán desde 2020, cuando dejó su antiguo partido, Cs, con el que fue senadora y ejerció de portavoz de 2018 a 2020.

En 2024 obtuvo su acta de diputada en el Parlament como número 2 de Alejandro Fernández en las listas.

REESTRUCTURACIÓN INTERNA

Alejandro Fernández ha anunciado también las vicesecretarías que formarán parte del comité de dirección: la Coordinación de estrategia política seguirá en manos del senador Juan Milián y la Coordinación Territorial la liderará David Solé.

La vicesecretaria de Sectorial será Elia Ortega; la de Política Social y Familia, Estrella Salanova; la de Economía y Vivienda, Natalia Ortega; el de Comunicación, Hugo Manchón, y el de Municipal, Raúl Collbatallé.

El vicesecretario del ámbito Institucional será Toni Molina; el de Estudios y Programas, Fernando Sánchez Costa; el de Educación, Deporte y Cultura, Paris Grau, y Financiación y Hacienda, Eva Guillén.

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EuropaPress

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