0-2. Bellingham y Kane con récord preservan el liderato de Inglatera en el L

Redacción Deportes, 27 jun (EFE).- Inglaterra sufrió, pero en un intervalo de 5 minutos, del 62 al 67, infligió este sábado a la eliminada selección de Panamá su tercera derrota en el Grupo L del Mundial, esta vez por 0-2 con tantos de Jude Bellingham y Harry Kane.

Los Leones cerraron la fase de grupos en el MetLife Stadium de East Rutherford como líderes del L con 7 puntos, Bellingham anotó en el minuto 62 el segundo gol de su cuenta en lo que va del torneo y Kane firmó en el 67 el tercero que lo consolida como el máximo goleador histórico de su país en los mundiales, con 11.

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La Roja centroamericana cambió por derrotas sus tres partidos en el actual torneo: en el debut por 1-0 ante Ghana y con idéntico resultado ante Croacia en la segunda jornada. EFE