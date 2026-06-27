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0-2. Bellingham amarra el liderato para Inglaterra

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Carlos Meneses

East Rutherford (EE.UU.), 27 jun (EFE).- Jude Bellingham, con un gol y una asistencia a Harry Kane en cinco minutos, lideró la victoria sobre Panamá (0-2) y aseguró el liderato del Grupo L para una Inglaterra que coqueteó con una nueva decepción hasta que apareció el centrocampista del Real Madrid.

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La selección panameña, que encaraba el encuentro ya eliminada, plantó cara hasta la segunda mitad, cuando la calidad individual de los Three Lions se impuso en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Bellingham, a la salida de un córner en el minuto 62, y Kane, de cabeza cinco después, confirmaron la superioridad del combinado de Thomas Tuchel. Gran actuación de Marcus Rashford, novedad en el once. El portero panameño Orlando Mosquera evitó un mal mayor.

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Los canaleros se despiden de este Mundial 2026 sin haber marcado un solo gol, pero con el honor de haber competido ante Ghana, Croacia y durante la primera mitad contra Inglaterra, que se va al lado del cuadro con Brasil y Argentina.

Tuchel quiso sacudir el once con cinco cambios de golpe con respecto al empate sin goles con Ghana. Dos en defensa, uno en el medio y dos en ataque, los más llamativos. Anthony Gordon y Noni Madueke dejaron sus lugares a Rashford y Bukayo Saka.

Además, Declan Rice, el motor inglés, y Reece James se quedaron fuera por molestias físicas.

En Panamá, tres cambios, pero ninguno de ellos era el delantero Cecilio Waterman, reclamo de la afición.

El arranque calcó el clima del MetLife: frío. Panamá, ordenado con una línea de cinco adelantada, e Inglaterra, llevando el peso del juego a la banda de Rashford.

El todavía extremo del FC Barcelona mejoró a Gordon, flamante contratación del conjunto azulgrana para la próxima temporada. Michael Amir Murillo solo pudo contenerlo con la inestimable colaboración de Carlos Harvey.

Saka también asomó por la derecha con un par de disparos flojos a las manos de Mosquera. Kane estuvo bastante desdibujado y Bellingham apareció poco en la primera mitad, cercado siempre por el medio.

Los canaleros se mostraron muy aplicados y solidarios. Ninguna grieta ante uno de los candidatos al título. José Luis Rodríguez fue el más activo arriba. Peleó, corrió al espacio y hasta puso a prueba a Pickord tras la pausa de hidratación.

Una pausa de hidratación en medio de la lluvia...

Los de Tuchel intentaron acelerar el juego antes del descanso con remates de O'Reilly y Anderson. Rashford también lo intentó de cabeza y rozó el palo en un lanzamiento de falta.

En la segunda mitad, Christiansen metió oxígeno en ataque con la entrada de José Fajardo.

Rashford continuó creando problemas por la izquierda, pero José Córdoba y compañía parecían infranqueables.

El zaguero del Norwirch City a punto estuvo de solucionarle el problema a los ingleses con mal despeje dentro del área chica que rebotó en Andrés Andrade y casi mete en su portería. Kane, que andaba por allí, no se enteró a tiempo de la película.

El delantero del Bayern Múnich tampoco acertó ante Mosquera poco después. Su disparo, al muñeco.

Sin embargo, el cansancio empezó a hacer mella en los centroamericanos y los ingleses redoblaron su acoso.

Y a la salida de un córner lanzado por Saka, Jorge Gutiérrez no consiguió parar a Bellingham y el exjugador del Borussia Dortmund puso la punta de la bota para anotar el primero.

El oficio de los hombres de Christiansen desapareció con el marcador en contra. Jude aprovechó para poner un centro al corazón del área para la cabeza de Kane y aumentar distancias.

Tercer gol de Kane en este Mundial. Ya es el máximo goleador inglés en Copas del Mundo con once tantos, superando a Gary Lineker.

El 0-2 fue una losa. Fajardo llegó a celebrar un gol, pero estaba en fuera de juego. Lucha sin premio para Panamá, alivio para Inglaterra y a pensar en dieciseisavos de final.

- Ficha técnica:

0. Panamá: Orlando Mosquera; Jorge Gutiérrez (m.88, Eric Davis), José Córdoba, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Michael Amir Murillo; Carlos Harvey (m.88, Alberto Quintero), Cristian Martínez; José Luis Rodríguez (m.71, Azarias Londoño), Édgar Yoel Bárcenas (m.71, Ismael Díaz) y Tomás Rodríguez (m.46, José Fajardo).

Seleccionador: Thomas Christiansen.

2. Inglaterra: Jordan Pickford; O'Reilly, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Jarell Quansah (m.63, Djed Spence); Elliot Anderson (m.84, Jordan Henderson), Jude Bellingham (m.71, Eberechi Eze), Morgan Rogers; Bukayo Saka (m.63, Noni Madueke), Harry Kane (m.84, Ollie Watkins) y Marcus Rashford.

Seleccionador: Thomas Tuchel.

Goles: 0-1, m.62: Bellingham. 0-2, m.67: Kane.

Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Catar). Amonestó a los panameños Fajardo (m.53) y Andrés Andrade (m.83), y al inglés Quansah (m.60).

Incidencias: partido de la tercera y última jornada del Grupo L jugado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos) ante 80.663 espectadores, según la FIFA. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas del doble terremoto que sacudió el miércoles pasado Venezuela. EFE

(foto)

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