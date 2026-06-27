0-0. Sin novedad en el frente

Redacción Deportes, 27 jun (EFE).- La eliminada selección de Panamá y la de Inglaterra, que busca cerrar la fase de grupos en la cima del L, igualan sin goles al término del primer tiempo del partido de la tercera y última jornada que juegan este sábado con casa llena en el MetLife Stadium de East Rutherford. EFE
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