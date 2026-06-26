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Una exposición sobre un mundo en cambio abre el congreso mundial de arquitectos

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Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 26 jun (EFE).- La sala de turbinas de Les Tres Xemeneies de Sant Adrià, junto a la capital catalana, se ha convertido en un enorme laboratorio de investigación en un mundo cambiante debido al cambio climático, principal exposición del Congreso Mundial de Arquitectas y Arquitectos de la UIA 2026 Barcelona: 'Becoming. Architectures for a planet in transition'.

La muestra, que se inaugurará oficialmente este domingo y se podrá visitar gratuitamente del 3 al 19 de julio, está formada por doce proyectos de profesionales internacionales que giran en torno a la futura arquitectura en un mundo con recursos finitos y nuevas necesidades sociales.

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En una de las instalaciones, un equipo de arquitectos japoneses explora cómo adaptar la ciudad de Tokio para un futuro en el que sus habitantes necesiten vivir más de noche que de día por los efectos del clima.

En otra, un equipo local ha trabajado reutilizando los deshechos de las obras para construir elementos urbanos y así reducir la necesidad de nuevo hormigón por parte del Ayuntamiento de Barcelona.

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Llama igualmente la atención otro holandés que imagina qué pasaría si el mar del norte subiera y tomara parte del territorio habitado en 2200 y qué papel podría jugar la arquitectura.

Uno de los comisarios de la exposición, Tomeu Ramis, ha destacado este viernes en su presentación la circunstancia de que la exposición tenga lugar en la antigua central térmica de Les Tres Xemeneies, donde durante treinta años se había quemado fuel.

"La posibilidad de transformación de nuevos espacios ya existentes para dar nuevas vidas útiles en este mundo cambiante está lleno de simbolismo para nosotros, tanto en relación con la exposición como con el conjunto del congreso", ha dicho.

También, desde México, el Colectivo C733 ha abordado la escasez de agua en Ciudad de México mediante una infraestructura local para la reutilización de aguas residuales, el riego y el cuidado colectivo.

Otra de las comisarias, Carme Torres, ha puesto igualmente el acento en que el asunto de la vivienda, principalmente su escasez, atraviesa buena parte de los proyectos elegidos.

La exposición también presenta los resultados del Taller Internacional Emergente, que se celebra desde el 19 de junio y hasta mañana con jóvenes arquitectos y estudiantes de todo el mundo, que convertirán el recinto y la ciudad de Barcelona en un laboratorio en tiempo real, han explicado desde la organización.

El Congreso arrancará este domingo 28 de junio por la tarde con la ceremonia de inauguración en Les Tres Xemeneies, uno de los espacios principales del evento además del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), que acogerán buena parte de las charlas. EFE

(Foto)

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