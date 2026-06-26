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Un documental para planetarios prepara al público ante el trienio irrepetible de eclipses

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Las Palmas de Gran Canaria, 26 jun (EFE).- Un documental inmersivo para planetarios, coordinado por el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria, prepara a la ciudadanía para el trienio excepcional de eclipses solares que se podrá observar en España entre 2026 y 2028, un fenómeno astronómico sin precedentes en más de un siglo.

La producción, titulada '3CLIPSE', se estrena este viernes de forma simultánea en 35 planetarios y museos de ciencia de España y en seis de Portugal, tras un acto central que ha tenido lugar en el Museo Elder, entidad coordinadora del proyecto, que ha sido apoyado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

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El director del documental, el astrofísico Fernando Jáuregui, ha explicado que la producción nace de la necesidad de ofrecer "información fiable y de calidad" sobre un trienio "extraordinario", en el que se producirán tres eclipses centrales de Sol en años consecutivos, "algo que no ocurre prácticamente nunca".

"Decidimos crear un contenido para todos los planetarios españoles que hablara de por qué es especial este trienio, por qué es especial un eclipse de sol y por qué nadie debería perdérselo", ha señalado Jáuregui al subrayar que se trata de un fenómeno natural que "no deja absolutamente indiferente a nadie".

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El documental, concebido en formato 'fulldome' (proyección de carácter inmersivo en 360 grados) y con una duración de 27 minutos y 30 segundos, ha sido diseñado específicamente para su proyección en cúpulas de planetario.

La directora general de FECYT, Izaskun Lacunza, ha insistido en que estos tres eclipses son una oportunidad excepcional para que la ciudadanía conecte con el conocimiento científico "desde la emoción, porque los que han visto eclipses totales dicen que es uno de los espectáculos naturales más impresionantes que vamos a poder ver".

En ese sentido, ha contado que el científico Santiago Ramón y Cajal, "pudo presenciar de muy niño un eclipse total en la península y cuentan en sus memorias que ese momento mágico a los ocho años definió claramente su vocación científica".

Lacunza ha recordado que el último eclipse total que pudo verse en España ocurrió en Canarias en 1959 y que Las Palmas de Gran Canaria fue el único sitio en el que estuvo despejado justo en su totalidad, mientras que en península no se registra un eclipse total de Sol desde 1905 y que el próximo, el primero de los tres, tendrá lugar este 12 de agosto.

El director gerente del Museo Elder, José Gilberto Moreno, ha explicado que "Canarias es una referencia mundial" al recordar que Hawaii (Estados Unidos), Chile y el archipiélago canario son los únicos tres lugares del mundo que tienen una observación nítida del cielo y que cada año visitan este territorio para conocer su cielo astronómico en torno a 200.000 personas.

Durante la inauguración, el coordinador de este proyecto nacional y técnico del Museo Elder, Gregorio de la Fuente, ha animado a "levantar la vista al cielo, porque ningún planetario, por espectacular que sea, por muchos megapíxeles que tenga su proyector, puede sustituir la emoción de contemplar un eclipse real, lo que sí puede hacer es ayudarnos a comprenderlo, a apreciarlo y a vivirlo con una mirada diferente".

De la Fuente ha agradecido a todas las partes implicadas en este proyecto, entre ellas el Museo de las Ciencias de Castilla La-Mancha, el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, el Parque de las Ciencias de Granada y los Museos Científicos Coruñeses.

Y ha manifestado que "ojalá, de aquí a unos años podamos decir que este programa contribuyó a que miles de personas descubrieran la belleza de la astronomía y sintieran un poco más de curiosidad por el universo que les rodea". EFE

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