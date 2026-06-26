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Tabla de tiempos del primer libre del GP de Austria

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Redacción deportes, 26 jun (EFE).- Tabla de tiempos del primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Austria, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este fin de semana en el Red Bull Ring de Spielberg:

.1.

Kimi Antonelli

ITA

Mercedes

1:07,796

.2.

George Russell

GBR

Mercedes

a 0,040

.3.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

   0,117

.4.

Max Verstappen

NED

Red Bull

   0,281

.5.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

   0,665

.6.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

   0,930

.7.

Lando Norris

GBR

McLaren

   1,077

.8.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

   1,166

.9.

Dino Beganovic

SWE

Ferrari

   1,258

10.

Oliver Bearman

GBR

Haas

   1,275

11.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

   1,369

12.

Isack Hadjar

FRA

Racing Bulls

   1,685

13.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

   1,725

14.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

   1,750

15.

Ayumu Iwasa

JPN

Red Bull

   1,841

16.

Alexander Albon

THA

Williams

   1,848

17.

Paul Aron

ESP

Audi

   1,850

18.

Luke Browning

GBR

Williams

   2,183

19.

Ryo Hirakawa

JPN

Haas

   2,697

20.

Jak Crawford

USA

Aston Martin

   3,406

21.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

   3,487

22.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

   3,537

EFE

arh/cmm

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