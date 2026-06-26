Tabla de tiempos del primer libre del GP de Austria

Redacción deportes, 26 jun (EFE).- Tabla de tiempos del primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Austria, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este fin de semana en el Red Bull Ring de Spielberg:
.1.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
1:07,796
.2.
George Russell
GBR
Mercedes
a 0,040
.3.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
0,117
.4.
Max Verstappen
NED
Red Bull
0,281
.5.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
0,665
.6.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
0,930
.7.
Lando Norris
GBR
McLaren
1,077
.8.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
1,166
.9.
Dino Beganovic
SWE
Ferrari
1,258
10.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1,275
11.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
1,369
12.
Isack Hadjar
FRA
Racing Bulls
1,685
13.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
1,725
14.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1,750
15.
Ayumu Iwasa
JPN
Red Bull
1,841
16.
Alexander Albon
THA
Williams
1,848
17.
Paul Aron
ESP
Audi
1,850
18.
Luke Browning
GBR
Williams
2,183
19.
Ryo Hirakawa
JPN
Haas
2,697
20.
Jak Crawford
USA
Aston Martin
3,406
21.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
3,487
22.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
3,537
EFE
arh/cmm
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD