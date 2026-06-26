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Suiza vuelve a su cuartel general y espera adversario

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Santiago Aparicio

Redacción deportes, 26 jun (EFE).- La selección de Suiza, con los deberes hechos y la presencia en dieciseisavos en el bolsillo, regresó a su cuartel general en San Diego donde este viernes ha completado una suave sesión de recuperación, distendidos, mientras se define el adversario en el siguiente tramo del Mundial 2026.

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Va a ejercer de mero espectador el combinado helvético que hace cábalas sobre su rival. Pero los resultados de cada día alteran las previsiones. Lo que parecía, deja de serlo después de los últimos marcadores y casi todo es posible.

Este viernes se completa la fase de grupos de varios cuartetos. El plantel de Murat Yakin estará pendiente aunque cualquier perspectiva puede variar. De hecho, la victoria de Ecuador sobre Alemania cambió el panorama que esperaba la Nati que apuntaba a un duelo, según las posibilidades, ante Argelia o Austria.

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Suiza tiene fijado, como primera de su grupo, el choque contra una tercera clasificada. Ahora, según están las cosas, Egipto asoma como el adversario más probable en dieciseisavos, con un 23 por ciento de opciones según las estadísticas. Irán y Argelia también son potenciales rivales.

Y es que todo dio un giro con los partidos que se jugaron el jueves, sobre todo la remontada ecuatoriana. Egipto parece destinado a medirse a Suiza aunque ahora, el combinado de Mohamed Salah es el primero del Grupo G con cuatro puntos, dos más que Irán, con la que juega este viernes, y Bélgica que se enfrenta a la colista del cuarteto, Nueva Zelanda.

Es decir, para que Egipto caiga al tercer lugar y se mida a Suiza tiene que perder con Irán y que Bélgica supere al cuadro neozelandés.

Por eso Irán figura como la segunda con más posibilidades de ser el adversario de Suiza en dieciseisavos. Con un 21 por ciento. Argelia es la tercera según los porcentajes. Senegal e Irak se enfrentan entre sí en el Grupo I y también son eventuales rivales para la Nati. Muchas cosas pueden aún ocurrir.

En la clasificación provisional de los terceros clasificados, donde se clasifican ocho de los doce, Suecia, Ecuador, Bosnia y Herzegovina y Paraguay, con cuatro puntos, se han asegurado un lugar en los dieciseisavos de final.

Cabo Verde, Bélgica, RD Congo y Senegal, las cuatro últimas y, por tanto, ahora mismo fuera del torneo, tienen todas el tercer partido de la fase de grupos pendiente y el panorama puede dar un vuelco.

Mientras, Suiza espera despreocupada su panorama y el recorrido en el Mundial con siete días por delante para afrontar su nuevo compromiso. No jugarían hasta dentro de una semana. EFE

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