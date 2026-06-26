Solbakken: "Queremos llegar lo más lejos posible"

Foxborough (EE.UU.), 26 jun (EFE).- El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, defendió tras la derrota por 1-4 frente a Francia dejar a Erling Haaland en el banquillo e introducir numerosas rotaciones en el once como una "decisión obvia" con el objetivo de "llegar lo más lejos posible" en el torneo.

"Entiendo que tanto en Noruega como aquí muchos hinchas querían ver a Erling (Haaland) y a Martin (Odegaard), pero nosotros estamos aquí para llegar lo más lejos posible. Para nosotros era una decisión obvia", afirmó en una rueda de prensa después del partido.

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Solbakken introdujo diez rotaciones en el once titular respecto al último partido frente a Senegal, aprovechando que Noruega ya había certificado su clasificación para dieciseisavos de final, donde se enfrentará a Costa de Marfil.

El técnico noruego reconoció que muchos de sus jugadores acabaron el partido contra Senegal "muy afectados" físicamente y que jugar contra Francia habría comprometido su presencia en las eliminatorias.

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"Cuatro o cinco jugadores no estaban en condiciones de disputar 90 minutos al ritmo que exigía el partido. Por eso entendimos que la alineación que presentamos era la mejor decisión. Apenas hubo debate interno", explicó.

"Podíamos competir hoy, claro, pero nuestro objetivo es ganar y seguir avanzando. Pensando sobre todo en el siguiente partido, la decisión era evidente", insistió el técnico noruego.

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"Espero que, gracias a esta decisión, podamos regalarles (a los aficionados) muchas más noches felices durante las próximas semanas", afirmó Solbakken.

Finalmente, el seleccionador volvió a poner a Francia como "una de las tres o cuatro grandes favoritas" a ganar el Mundial y aseguró que su línea ofensiva "es la mejor del torneo". EFE

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