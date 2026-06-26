Sindicatos de Inquilinas piden desbloquear reforma de alquileres y recuperar las prórrogas

Madrid, 26 jun (EFE).- La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha pedido al Gobierno desbloquear en el Congreso la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) después de dos años y recuperar el Real Decreto de prórrogas al alquiler.

La Confederación denuncia que mañana sábado, 27 de junio, se cumplen dos años desde que se registró en el Congreso de los Diputados la llamada "Ley Antiestafas Inquilinas", una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos elaborada por los Sindicatos de Inquilinas para combatir, a su juicio, el fraude y abuso que soportan millones de personas que viven de alquiler.

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Además, exige en un comunicado la recuperación del Real Decreto sobre las prórrogas que incluyan, también, los contratos en tácita reconducción. De tal manera que se aplique o no la Ley de Vivienda en las comunidades autónomas, las inquilinos puedan tener una estabilidad que de otra manera no tendrían.

Según la Confederación, este bloqueo de iniciativas resulta incompatible con el discurso del Gobierno sobre la crisis de vivienda.

"Mientras el acceso a una vivienda digna continúa siendo la principal preocupación social, miles de inquilinas siguen desprotegidas frente a prácticas que podrían erradicarse mediante una reforma legislativa que ya está registrada en el Congreso", subrayan. EFE

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