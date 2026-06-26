Se elevan a cinco los españoles muertos en los terremotos de Venezuela y 119 desaparecidos

Madrid, 26 jun (EFE).- El número de españoles que han fallecido en los terremotos registrados en Venezuela este jueves ascienda ya a cinco, mientras que el de desaparecidos es ya de 119, según el último balance del Ministerio de Asuntos Exteriores. EFE

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