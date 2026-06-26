Restablecen la circulación en la A-231 en León tras sofocar un incendio en la mediana

León, 26 jun (EFE).- La circulación en la autovía A-231 a la altura del municipio leonés de Santas Martas, que había sido cortada en sentido León por precaución tras originarse un incendio en la mediana, ya ha sido restablecida al haberse sofocado el fuego y disiparse el humo que condicionaba la circulación.

Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, la autovía, que se había cerrado al tráfico en sentido León sobre las cuatro y media de la tarde, ha reabierto con normalidad en torno a una hora después.

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El incendio se ha originado en la maleza de la mediana de la citada autovía y ha calcinado un turismo aunque no se han producido heridos, según han informado los servicios de emergencia, que han recibido alrededor de sesenta llamadas alertando de las llamas.

El fuego se propagó con rapidez desde la mediana a ambos lados de la circulación entre los kilómetros 16 y 17 de la citada autovía.

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Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de León y personal del Centro Provincial de Mando de Medio Ambiente para trabajar en la extinción del fuego y regular el tráfico. EFE