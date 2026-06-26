Espana agencias

Queiroz niega que Ghana sea ultradefensiva y pide estar "totalmente alerta" contra Croacia

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 26 jun (EFE).- El técnico de Ghana, Carlos Queiroz, cargó este viernes contra los medios que lo acusan de convertir a su equipo en una selección ultradefensiva y pidió respeto para Croacia, contra la que juega mañana la escuadra africana un encuentro crucial para el destino del Grupo L y para el que el preparador portugués pidió a sus jugadores estar "totalmente alerta".

En una rueda de prensa celebrada en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, donde mañana se disputa el partido de la tercera jornada del grupo, varios periodistas preguntaron a Queiroz por el estilo del equipo durante el torneo, a lo largo del cual ha promediado una posesión del balón de algo más del 30 %, una de las más bajas.

PUBLICIDAD

Queiroz dijo que no le interesa hablar de estilos y que su único objetivo es la victoria de Ghana en cada partido e insistió en que en la segunda jornada, cuando se logró un 0-0 ante Inglaterra, lo que su plantel hizo fue "atacar".

"Jugamos el partido 90 minutos atacando; atacando a los jugadores, atacando los espacios, atacando el balón, atacando el tiempo, reduciendo el tiempo, reduciendo el espacio durante 90 minutos para el equipo inglés. Así que este es un enfoque mental poderoso cuando no tienes el balón y tienes que tener esta actitud de ataque", explicó el exténico del Real Madrid, que volvió a felicitar a sus jugadores por el partido.

PUBLICIDAD

El portugués dijo al término de la comparecencia que quería disculparse con Croacia "por la falta de atención durante esta conferencia de prensa" hacia el rival de Ghana en la cita de mañana.

"Mis últimas palabras son precisamente para enfatizar que mañana jugamos contra un gran equipo con mucha experiencia, con jugadores que han jugado Mundiales y Eurocopas", afirmó Queiroz, un entrenador que evita hablar de jugadores en términos individuales, pero que elogió al capitán croata, Luka Modric, que mañana podría disputar su último partido mundialista si Croacia no gana.

"Tenemos que estar totalmente alerta para jugar contra un equipo que es muy sólido", puntualizó el que también fuera seleccionador de Irán, que dijo que los balcánicos merecieron más en su derrota por 4-2 ante los ingleses y que es consciente de que los croatas "necesitan el resultado" para asegurarse el pase a dieciseisavos.

Con cuatro puntos ya en el casillero, un empate mañana garantizaría al menos la segunda posición para Ghana, mientras que dejaría a los croatas, que ahora solo tienen tres puntos, a expensas de lo que hagan otros terceros.

Al ser preguntado por la posibilidad de terminar segundo de grupo -lo que supondría jugar en Toronto- y de que las autoridades de Canadá vuelvan a vetar la entrada del centrocamista Thomas Partey, que encara un juicio por violación y abusos sexuales, Queiroz insistió en que no está de acuerdo con la decisión del país norteamericano y dijo que es a sus autoridades de inmigración a las que hay que preguntarles por su decisión de prohibir la entrada del jugador del Villarreal. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La historia detrás de la enemistad entre Álex Baena y Fede Valverde: una agresión, un embarazo de riesgo y heridas que siguen abiertas

El reencuentro entre España y Uruguay vuelve a poner el foco en uno de los enfrentamientos más sonados del fútbol de los últimos años

La historia detrás de la enemistad entre Álex Baena y Fede Valverde: una agresión, un embarazo de riesgo y heridas que siguen abiertas

Precaución en España: alertan por alimento con alérgeno no declarado

Las pruebas han expuesto la presencia de sustancias que pueden provocar alergias o intolerancias en algunas personas

Precaución en España: alertan por alimento con alérgeno no declarado

La impresionante ciudad en la que se crió Álex Baena: un castillo histórico, playas premiadas y una población que se ha cuadruplicado en los últimos 30 años

El municipio almeriense combina patrimonio histórico, costa y un crecimiento demográfico impresionante

La impresionante ciudad en la que se crió Álex Baena: un castillo histórico, playas premiadas y una población que se ha cuadruplicado en los últimos 30 años

Marc Cucurella y la razón familiar que también pesó en su fichaje por el Real Madrid: “Lo primero que miramos son los colegios y las terapias”

El lateral, pieza clave en la Selección Española de fútbol, ha explicado que las necesidades de su hijo Mateo son determinantes cada vez que se plantea un cambio de equipo

Marc Cucurella y la razón familiar que también pesó en su fichaje por el Real Madrid: “Lo primero que miramos son los colegios y las terapias”

Dembélé logra un hat-trick y Francia asegura el liderato del Grupo I con una goleada sobre Noruega: el resumen y los goles, en vídeo

El equipo de Solbakken reservó titulares y sufrió ante el despliegue ofensivo del conjunto francés en Foxborough

Dembélé logra un hat-trick y Francia asegura el liderato del Grupo I con una goleada sobre Noruega: el resumen y los goles, en vídeo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cinco españoles muertos mientras 14 siguen bajo los escombros: todavía hay 119 desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela

Cinco españoles muertos mientras 14 siguen bajo los escombros: todavía hay 119 desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela

El Gobierno de Canarias confirma el fallecimiento de Isabel Jara, delegada en Venezuela, en el doble seísmo de Caracas

Milei habla de las joyas y las “manos porosas” de Zapatero en su visita a Madrid: “España está a tiempo de mirar el espejo de Argentina”

La UCO apunta a irregularidades en contratos de Red.es con el empresario Barrabés, imputado por el caso de Begoña Gómez

Isabel Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, desaparecida por el doble terremoto en Caracas

ECONOMÍA

No, el casero no puede prohibir que el inquilino reciba visitas en la vivienda alquilada (pero hay una excepción): esto es lo que dice la ley

No, el casero no puede prohibir que el inquilino reciba visitas en la vivienda alquilada (pero hay una excepción): esto es lo que dice la ley

El Gobierno amenaza a las CCAA del PP con cancelar las transferencias de julio si mantienen su batalla legal por las VPO

El Gobierno incumple las reglas y sigue pagando las pensiones con préstamos: la deuda de la Seguridad Social supera los 126.000 millones

Nuevo Barrio Campamento avanza: Casa 47 aporta 140 millones de euros para desarrollar las obras de urbanización

Los impuestos disparan el coste de la vivienda: el ‘sablazo fiscal’ puede superar hasta el 62% del precio de compra

DEPORTES

Uruguay-España en el Mundial 2026, en directo: ya se conocen las alineaciones de Bielsa y Luis de la Fuente

Uruguay-España en el Mundial 2026, en directo: ya se conocen las alineaciones de Bielsa y Luis de la Fuente

Luis de la Fuente introduce dos cambios en el once titular para afrontar el duelo ante Uruguay: Lamine Yamal de nuevo de titular y Marcos Llorente en el lateral

Senegal cumple y golea a Irak, pero dependerá del resto de selecciones para pasar a la siguiente ronda como tercera: los mejores momentos del partido en vídeo

Dembélé logra un hat-trick y Francia asegura el liderato del Grupo I con una goleada sobre Noruega: el resumen y los goles, en vídeo

El camino de Rafa Jódar en Wimbledon: podría cruzarse con Sinner en octavos y con Djokovic en semifinal