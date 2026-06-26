Espana agencias

Paraguay apuesta por Velázquez, Maidana y Ávalos en el once inicial contra Australia

Guardar
Google icon

San José (EE.UU.), 25 jun (EFE).- La selección de Paraguay, comandada por el argentino Gustavo Alfaro, apostó este jueves por aumentar la defensa con Gustavo Velázquez en la zaga y Alexandro Maidana en el mediocampo, buscando además potencia el área ofensiva con inclusión del delantero Gabriel Ávalos en el equipo titular contra Australia.

Estas tres modificaciones en la estructura táctica representan la estrategia del estratega para refrescar al conjunto de la Albirroja y contrarrestar el poderío físico del rival, tras la baja de Junior Alonso y Miguel Almirón, por la polémica e histórica tarjeta roja que recibió el pasado jueves por taparse la boca para hablarle al rival.

PUBLICIDAD

De este modo, Paraguay arrancará hoy con un once conformado por: Orlando Gill bajo los tres palos; una línea defensiva integrada por Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Velázquez.

Mientras que en el centro del campo repetirán Matías Galarza, Andrés Cubas y Diego Gómez, a quienes se suma Maidana; mientras que la ofensiva estará liderada por Julio 'La Joya' Enciso junto con Ávalos.

PUBLICIDAD

Por su parte, Australia sale al terreno con Patrick Beach bajo palos; Alessandro Circati, Jordan Bos, Connor Metcalfe, Aiden Oneill, Aziz Behich, Nestory Irankunda, Harry Souttar; Cristian Volpato, Jackson Irvine y Lucas Harrington. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Países Bajos vence a Túnez y se cita con Marruecos en dieciseisavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Brobbey marcó y se consolidó como máximo goleador neerlandés en una fase de grupos dominada por el equipo de Koeman

Países Bajos vence a Túnez y se cita con Marruecos en dieciseisavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Pronóstico del clima en Madrid para antes de salir de casa este 26 de junio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del clima en Madrid para antes de salir de casa este 26 de junio

Japón sella el pase a octavos como segundo del Grupo F tras empatar con Suecia y se enfrentará a Brasil: el resumen y los goles, en vídeo

Suecia también avanza como una de las mejores terceras tras igualar y espera rival entre Francia y Noruega

Japón sella el pase a octavos como segundo del Grupo F tras empatar con Suecia y se enfrentará a Brasil: el resumen y los goles, en vídeo

Barcelona: el pronóstico del tiempo para este 26 de junio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Barcelona: el pronóstico del tiempo para este 26 de junio

Un incendio forestal en Tamarite de Litera y Alcampell (Huesca) arrasa más de 1.000 hectáreas y obliga a evacuar a tres municipios

El fuego, originado por la chispa de un vehículo agrícola, avanza con tal rapidez que el Gobierno de Aragón ha activado el nivel máximo de su plan de emergencias forestales

Un incendio forestal en Tamarite de Litera y Alcampell (Huesca) arrasa más de 1.000 hectáreas y obliga a evacuar a tres municipios
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Exteriores confirma que hay al menos dos españoles fallecidos y 80 desaparecidos en los terremotos de Venezuela

Exteriores confirma que hay al menos dos españoles fallecidos y 80 desaparecidos en los terremotos de Venezuela

Zapatero empezó a recopilar información sobre sus viajes (sin incluir Venezuela), sus ingresos y su patrimonio poco después de la detención de Julio Martínez

España confirma que hay al menos 68 españoles sin localizar tras los terremotos en Venezuela: más de 147.000 viven en el país

Qué significa la extraña señal con un gran punto rojo que puede sacarte de un atasco y que muchos conductores no saben interpretar

Los empresarios venezolanos que transfirieron más de un millón de euros al entorno de Zapatero también recurrieron a él para conseguir la nacionalidad española

ECONOMÍA

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Navarra declara la guerra a la especulación sobre vivienda: las VPO no podrán venderse nunca y estrecha el cerco a grandes propietarios

Las rebajas llegan a la vivienda: los vendedores recortan hasta 70.000 euros el precio de sus casas para encontrar comprador

La propuesta que podría cambiar tu jubilación: inscripción automática en planes de pensiones para millones de trabajadores

Esto es lo que dice la ley sobre si el casero puede prohibir o controlar las visitas del inquilino

DEPORTES

Países Bajos vence a Túnez y se cita con Marruecos en dieciseisavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Países Bajos vence a Túnez y se cita con Marruecos en dieciseisavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Japón sella el pase a octavos como segundo del Grupo F tras empatar con Suecia y se enfrentará a Brasil: el resumen y los goles, en vídeo

Nicolas Pépé lidera el triunfo de Costa de Marfil ante Curazao para lograr la clasificación como segunda de grupo a la siguiente ronda del Mundial 2026

Ecuador vence a Alemania por primera vez y avanza a dieciseisavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Así te hemos contado el Curazao - Costa de Marfil del Mundial 2026: los ‘Elefantes’ hacen historia y se meten en unas rondas eliminatorias por primera vez