Paraguay apuesta por Velázquez, Maidana y Ávalos en el once inicial contra Australia

San José (EE.UU.), 25 jun (EFE).- La selección de Paraguay, comandada por el argentino Gustavo Alfaro, apostó este jueves por aumentar la defensa con Gustavo Velázquez en la zaga y Alexandro Maidana en el mediocampo, buscando además potencia el área ofensiva con inclusión del delantero Gabriel Ávalos en el equipo titular contra Australia.

Estas tres modificaciones en la estructura táctica representan la estrategia del estratega para refrescar al conjunto de la Albirroja y contrarrestar el poderío físico del rival, tras la baja de Junior Alonso y Miguel Almirón, por la polémica e histórica tarjeta roja que recibió el pasado jueves por taparse la boca para hablarle al rival.

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De este modo, Paraguay arrancará hoy con un once conformado por: Orlando Gill bajo los tres palos; una línea defensiva integrada por Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Velázquez.

Mientras que en el centro del campo repetirán Matías Galarza, Andrés Cubas y Diego Gómez, a quienes se suma Maidana; mientras que la ofensiva estará liderada por Julio 'La Joya' Enciso junto con Ávalos.

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Por su parte, Australia sale al terreno con Patrick Beach bajo palos; Alessandro Circati, Jordan Bos, Connor Metcalfe, Aiden Oneill, Aziz Behich, Nestory Irankunda, Harry Souttar; Cristian Volpato, Jackson Irvine y Lucas Harrington. EFE