Pacho: "Sacamos el carácter y la valentía y estuvimos a la altura"

East Rutherford, 25 jun (EFE).- El futbolista de la selección ecuatoriana Willian Pacho aseguró este jueves que el equipo "siguió confiando" y sacó "carácter y valentía" para remontar 2-1 a Alemania y meterse en los dieciseisavos de final del Mundial como tercera del grupo E por detrás de la Mannschaft y de Costa de Marfil.

"El equipo estuvo a la altura a pesar de encajar el primer gol. Sacamos el carácter, la valentía de ir hacia adelante y buscar el triunfo", expresó Pacho en zona mixta después del triunfo de Ecuador ante Alemania en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

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"Veníamos de dos partidos muy difíciles donde no esperábamos esos resultados, pero seguimos confiando en nosotros y en la idea que teníamos durante todo este tiempo que hemos venido trabajando", agregó el central del PSG.

Preguntado por EFE, Pacho agradeció tener "el apoyo de todos los ecuatorianos" pese a la "tristeza y el dolor" de los resultados de los primeros partidos, ya que los aficionados "no dejaron de creer".

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"Las generaciones anteriores nos han venido ayudando con un gran esfuerzo clasificándonos al Mundial y con todo el apoyo que han dado. Gracias a ellos estamos aquí. Ahora toca disfrutar del momento porque lo merecen", detalló Pacho.

El central ecuatoriano también lamentó el terremoto en Venezuela y les mandó "mucho apoyo, energía y que Dios les bendiga". EFE

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