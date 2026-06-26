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Osaka y Muchova, primera final sobre hierba

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Redacción deportes, 26 jun (EFE).- La japonesa Naomi Osaka, que venció con solvencia a la china Xinyu Wang (6-3 y 6-3) disputará la primera final de su carrera sobre hierba, en el torneo de Bo Homburg (Alemania) con la checa Karolina Muchova como rival después de superar a la rumana Elena Gabriela Ruse.

Osaka, otrora número uno del mundo y ganadora de cuatro torneos del Grand Slam, superó el choque contra Wang en solo 70 minutos. La japonesa de 28 años no ha perdido set alguno en su recorrido por el torneo.

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La nipona disputará el título a la checa Karolina Muchova que se impuso por un doble 6-4 a la rumana Elena Gabriela Ruse en un enfrentamiento interrumpido por la lluvia. Muchova, finalista de Roland Garros hace tres temporadas, se situó en la novena final de su carrera, la tercera en el 2006 y la primera sobre césped también. Apunta a su segundo título del curso, tras el de Doha, y al tercero en su carrera después de Seúl en el 2019. EFE

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