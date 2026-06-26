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Meritxel Batet, nombrada nueva presidenta de la fundación Avanza, vinculada al PSOE

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La expresidenta del Congreso de los Diputados Meritxel Batet ha sido designada nueva presidenta de la fundación Avanza, centro de pensamiento vinculado al PSOE, mientras que el eurodiputado César Luena será el vicepresidente, según ha avanzado 'El País' y han confirmado a Europa Press fuentes del PSOE.

Batet --que abandonó la primera línea política en septiembre de 2023, poco después de las últimas elecciones generales-- se pone ahora al frente del 'think tank' del PSOE para cubrir la vacante de Manuel Escudero, que falleció el pasado mes de marzo.

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Avanza es el principal laboratorio de ideas de los socialistas, lanzado por el presidente del Gobierno y secretario general Pedro Sánchez hace ahora dos años, en julio de 2024, con el objetivo de situarlo por delante de otras fundaciones históricas ligadas al partido, como Alternativas o la Pablo Iglesias. El objetivo en el momento de su lanzamiento era que jugase un papel similar al de FAES en el PP.

En su presentación, a la que acudió toda la cúpula del PSOE, trasladaron que iba a ser el referente del partido para combatir el dicurso de la ultraderecha y los bulos. "Va a contribuir a desmontar las narrativas basadas en bulos y falsedades", dijo entonces Sánchez.

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