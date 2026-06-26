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Marea de australianos se adueña de Santa Clara (California) para el choque contra Paraguay

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San José (EE.UU.), 25 jun (EFE).- Una marea amarilla inundó este jueves los alrededores Estadio de la Bahía de San Francisco, en el estado de California, antes del encuentro mundialista contra Paraguay, una abrumadora presencia de australianos que contrastó con la notable minoría de seguidores de la Albirroja.

Los aficionados australianos se hicieron notar desde temprano con las indumentarias oficiales de sus principales figuras del equipo, además de sombreros con formas de canguro.

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Ello no acalló a la afición paraguaya, que aunque en menor número, llegaba al recinto para apoyar al equipo en un partido clave para la permanencia de los de Gustavo Alfaro en la Copa del Mundo.

Entre los que vestían con orgullo la camiseta albirroja se encontraba Mielina, una paraguaya residente en Nueva York que viajaba con un grupo de 12 personas para apoyar a la Albirroja.

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"Paraguay gana hoy y también el Mundial", dijo a EFE mientras se dirigía al interior del estadio.

Entre los asistentes también se encontraba un aficionado brasileño de madre paraguaya a la que quería rendir homenaje.

"Mi mamá falleció hace como seis años de cáncer y siempre quiso ir a un juego del Mundial. El último Mundial fue en 2010, entonces le prometí que la próxima vez que jugaran iría a verlos por ella", dijo a EFE.

Acompañado de su hija, el hombre viajó desde Washington D.C. para presenciar este duelo. El boleto le costó unos 1.200 dólares y asistió al encuentro con una pancarta en la que se lee: 'Mamá, ¡feliz cumple! ¡Vamos Paraguay!'". EFE

(foto) (video)

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