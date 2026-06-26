Manuel Neuer niega su responsabilidad en el gol decisivo de Gonzalo Plata

East Rutherford (EE.UU.), 25 jun (EFE).- El portero de Alemania Manuel Neuer negó este jueves su responsabilidad en el gol de Gonzalo Plata, que culminó la remontada y la clasificación de Ecuador (2-1) en la última jornada del Grupo E del Mundial 2026.

El guardameta del Bayern Múnich explicó en la zona mixta del MetLife Stadium de Nueva Jersey que él estaba atento al balón, cuando de repente el delantero del Flamengo vino por detrás y tocó lo justo para marcar a la salida de un córner peinado previamente por un compañero suyo.

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"Quería simplemente atrapar el balón, y además era la solución más segura a esa altura —digamos a la altura del pecho—. Despejar los balones de un manotazo ahí habría provocado posiblemente un gol en propia puerta, así que no se podía hacer bajo ningún concepto", completó.

También rechazó una supuesta falta de actitud por parte de la tetracampeona del mundo, que encaró el partido con el pase a dieciseisavos como líder del grupo asegurado.

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"No obstante, es un partido de un Mundial, queremos ganar cada partido y hoy no hemos mostrado nuestro mejor rendimiento, pero no puedo ni quiero asegurar que nadie haya dado el máximo", matizó.

En este sentido, señaló que el objetivo en la próxima ronda es "volver a mostrar la cara" que el combinado teutón exhibió en las dos primeras jornadas, cuando arrasaron a Curazao (7-1) y vencieron a Costa de Marfil de remontada (2-1).

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Subrayó entonces que es importante "ganar las segundas jugadas" para evitar volver a correr hacia atrás y desgastarse en exceso físicamente.

"Ahí los ecuatorianos fueron en ocasiones un poco más intensos, y entonces se vuelve duro, se vuelve agotador para nosotros y eso es algo que no debe pasar", destacó.

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Por otro lado, Neuer pidió no convertir el estado del terreno de juego de los estadios del Mundial 2026 en un tema de debate, tras las quejas ya manifestadas por otros futbolistas de que el campo del MetLife, donde se disputará la final, está "seco".

"Seguro que hay campos mejores, pero ese no es nuestro tema. Nosotros nos fijamos en el fútbol, en lo que hemos demostrado hoy, y eso simplemente no ha sido suficiente", afirmó. EFE

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