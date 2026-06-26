Maldini, Buffon o Ranieri, algunos de los candidatos a la directiva de la 'Azzurra'

Roma, 26 jun (EFE).- Paolo Maldini, Gianluigi Buffon o Claudio Ranieri son los principales nombres que analiza el nuevo presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò, para asumir el cargo de director técnico de la selección.

Según adelantaron medios locales, el objetivo del dirigente es incorporar a Maldini, aunque el histórico exdefensor del Milan se muestra por ahora reticente a aceptar la propuesta, lo que ha llevado a la federación a estudiar con fuerza las alternativas de Buffon y el veterano técnico Ranieri.

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El plan de Malagò para la refundación de la 'Azzurra', debilitada tras encadenar una tercera ausencia consecutiva en el Mundial, contempla un esquema institucional con figuras conocidas y de prestigio.

El objetivo del nuevo mandatario es otorgar autonomía al futuro director técnico para coordinar tanto el primer equipo como las estructuras inferiores.

Si las negociaciones con Maldini no prosperan por sus exigencias, entre ellas, garantías plenas de independencia en la toma de decisiones, la FIGC mantendrá su plan de colocar a una exfigura del fútbol en la cúpula.

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En ese escenario, Buffon y Ranieri seguirían como principales alternativas. El primero, de hecho, ya cuenta con experiencia reciente dentro de la estructura organizativa de la Federación, tras haber asumido el cargo de jefe de delegación de la selección italiana, puesto que posteriormente dejó después de la ausencia de Italia en el Mundial.

En cuanto al banquillo, el nombre de Antonio Conte, que dejó el Nápoles este mes, gana fuerza como principal candidato para asumir el cargo de seleccionador nacional, al igual que Roberto Mancini, ambos con experiencia previa al frente de la selección. EFE

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