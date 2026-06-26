Los Bomberos piden confinar Tiana (Barcelona) y tres municipios más por incendio forestal

Barcelona, 26 jun (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat han pedido el confinamiento de los municipios de Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles y Santa María de Martorelles, en Barcelona, debido a la evolución de un incendio forestal con varios focos activos.

Según han informado los Bomberos, la veintena de dotaciones enviadas a la zona, seis de ellas aéreas, trabajan en una área de unas sesenta hectáreas.

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Antes de la petición de los Bomberos de confinar a estos cuatro municipios, Protección Civil ya había enviado una Es-Alert para pedir el confinamiento de la urbanización Colonia del Bosc y el albergue de la Conreria, además de restringir el acceso a la zona del polideportivo.

El incendio también ha obligado a cortar la carretera B-500 entre Badalona y Mollet, entre ambos sentidos. EFE.

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