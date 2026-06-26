Llorente y Mikel Merino, novedades en el once de España; Darwin Nuñez, en Uruguay

(Actualiza con el once de Uruguay)

Guadalajara (México), 26 jun (EFE).- Marcos Llorente y Mikel Merino, en lugar de Pedro Porro y Dani Olmo, son las novedades de Luis de la Fuente en el once titular de España para el encuentro ante Uruguay, correspondiente a la última jornada del Grupo H del Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Llorente vuelve a salir de inicio tras hacerlo en el debut y ser suplente contra Arabia Saudí, mientras que Mikel Merino será titular por primera vez en el torneo en sustitución de Dani Olmo.

Por su parte, el técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, opta en portería por Fernando Muslera, quien a pesar de las críticas por su actuación ante Cabo Verde le gana la partida a Sergio Rochet y, en defensa, José María Giménez, recuperado de molestias en el tobillo, no es incluido en el once titular.

PUBLICIDAD

Además, Darwin Nuñez será el delantero titular, tras haber sido suplente contra Cabo Verde.

España sale de inicio con Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Mikel Merino; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena.

El once de Uruguay lo forman Muslera; Varela, Cáceres, Mathías Olivera, Juan Sanabria; Ugarte, Valverde, Bentancur; Canobbio, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo. EFE