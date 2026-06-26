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La portavoz de Sumar en el Congreso y la 'número dos' de Bustinduy anuncian que aspiran a liderar el partido

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La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, han anunciado este viernes que se presentarán como aspirantes a liderar la formación en su próxima asamblea general, que se celebrará el 11 de julio.

De esta forma se confirma oficialmente este tándem para tratar de dirigir el partido que estaba ganando fuerza en los últimos días en el seno de la organización.

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La idea de ambas es construir una candidatura de unidad entre los diferentes sectores, según han explicado a Europa Press desde su equipo, para superar la fuerte crisis interna que atraviesa la formación. De hecho, el registro oficial de la lista a la dirección del partido se dará en próximos días porque será de integración, al recalcar dichas fuentes que ese es el consenso mayoritario que existe entre los miembros del partido.

Y es que Movimiento Sumar sufre un cisma tras la dimisión de la exsecretaria de Organización Laura Moreno entre duras críticas a la actual coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, mediante una carta a los miembros de la dirección que desvelaba que sobre ésta pesaba una investigación interna por trato vejatorio a trabajadores.

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El entorno de Hernández de momento no ha desvelado si dará si optará a seguir en al frente del partido o en la dirección, o si por el contrario dará un paso a un lado. Así, se limitan a comentar que Hernández tiene que tomar decisiones y las anunciará próximamente.

Sin embargo, varias fuentes del sector crítico con Hernández exponen que ha perdido apoyos de forma significativa y que es muy complicado que vuelva a estar en la ejecutiva con ese proceso de investigación abierto.

El plazo para presentar listas al grupo coordinador, el máximo órgano de dirección, termina el 30 de junio aunque las candidaturas se publicarán oficialmente el 5 de julio.

QUIEREN CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN FUERTE

Según han explicado en un comunicado, las dos dirigentes dan este paso para ser las próximas co-coordinadora de Movimiento Sumar para "seguir impulsando políticas que luchan contra la desigualdad y siguiendo el ejemplo" de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

También han desgranado que quieren ayudar a construir un frente de izquierda con otros compañeros de organizaciones distintas para "garantizar" que España "sigue caminando con paso firme para ganar derechos".

Además, la portavoz parlamentaria y la secretaria de Estado han prometido que pondrán todos los "esfuerzos" para que Movimiento Sumar se conviertan en una "organización sólida y fuerte en todo el país". "Este pequeño paso que damos hoy es el inicio de un camino que solo tendrá sentido si lo recorremos todas juntas", han detallado.

APOYO DE MÓNICA GARCÍA

"Estamos en un momento clave en la historia de nuestro país en el que creemos que toca dar pasos adelante. Por toda la gente que tiene dificultades para llegar a fin de mes, por quien vive angustiada por el precio de los alquileres, por unas temperaturas que nos recuerdan que no hay presente ni futuro sin una transición justa que modernice nuestra economía, por un país diverso y feminista, libre y justo", han enfatizado.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha manifestado en los micrófonos de RNE que le parece bien que Verónica Barbero y Rosa Martínez presenten su candidatura a liderar Sumar y que ella no se mete en el desarrollo orgánico de otras fuerzas progresistas.

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EuropaPress

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