La joven de 15 años desaparecida en Motril (Granada) contacta telefónicamente con la madre

Motril (Granada), 26 jun (EFE).- La joven de 15 años desaparecida desde el pasado miércoles 24 de junio en Motril (Granada) se ha puesto en contacto telefónico con su madre este viernes y la Policía Nacional mantiene una investigación abierta para dar con su paradero.

Según ha explicado a EFE la madre de Eilyn Saray, tras la repercusión que ha tenido el caso después de hacerse público en redes sociales y una pegada de carteles, la joven la ha llamado desde un número privado para pedirle que dejen de buscarla.

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Fuentes de la Policía Nacional han señalado a EFE que la madre de la adolescente formalizó una denuncia de desaparición este jueves y tras una llamada de la joven, "todo apunta a una desaparición voluntaria, no obstante se mantiene abierta la investigación para intentar esclarecer su paradero, así como desde donde se ha realizado dicha llamada. EFE

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