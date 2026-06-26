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La Federación de Belenistas cree que el futuro pasa por incorporar y atraer a los jóvenes

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Pilar Mazo

Logroño, 26 jun (EFE).- El futuro y desafío del belenismo en España pasa por la incorporación de las nuevas generaciones, especialmente los jóvenes, a las asociaciones de belenistas, que se mantienen activas durante todo el año y que apuestan por aprovechar estos perfiles para innovar en esta actividad artística, sin perder la tradición.

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En este sentido se ha pronunciado este viernes, en una entrevista con EFE, la presidenta de la Federación Española de Belenistas, María Antonia Martorell, dentro del LXIII Congreso Nacional Belenista, que se celebra en Logroño en el que se aborda el presente y futuro del belenismo, que aspira a ser declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Ha destacado el avance que ha supuesto la incorporación de las nuevas tecnologías en el belenismo, como la impresión 3D, pero el gran desafío de esta actividad, que tiene más de 800 años de historia, pasa actualmente por lograr que, dentro de 30 años, por ejemplo, haya personas que sigan construyendo belenes y que esta tradición no se pierda, lo que preocupa a las asociaciones de belenistas.

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La Federación trabaja para "garantizar que el belenismo tenga futuro" y apoya actividades formativas, talleres y proyectos que acerquen el belenismo a las distintas generaciones, ha informado Martorell, vinculada a la Associació Pessebrista de Tarragona (Cataluña).

Se trata, ha añadido, de intentar que "los jóvenes no sean únicamente espectadores del belén, sino protagonistas del futuro del movimiento belenista que hay en España", ya que el belén no solo es algo navideño, sino que requiere el trabajo de todo un año.

El belenismo integra diversas disciplinas que pueden ser atractivas para los perfiles de la juventud actual, "tan inquieta por las nuevas tecnologías, la escenografía o la iluminación", ha dicho.

Equilibrio entre tradición e innovación

"No se trata de enfrentar tradición y tecnología, sino de buscar un equilibrio" porque pueden convivir de manera "perfecta", ha recalcado Martorell, quien cree que es una cuestión a abordar con "serenidad y calma".

Además, ha enfatizado que la artesanía forma parte del patrimonio belenista y tiene un valor cultural y artístico extraordinario que se debe preservar"; y no se puede perder el valor de los escultores y el trabajo artesanal.

También se ha referido a la candidatura 'El belén, de los orígenes a la tradición cultural y el arte de sus creación' a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que refleja que "el belenismo vive un momento de gran vitalidad".

Italia lidera esta candidatura, a la que se han sumado España y Paraguay, y el deseo es que esa declaración por parte de la UNESCO pueda producirse a finales de 2027, según Martorell, para quien "el camino iniciado ha sido complejo, pero puede haber bastantes posibilidades". EFE

(Foto)

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