Justicia otorga la Medalla al Mérito Constitucional a la activista LGTBI+ Boti García

Madrid, 26 jun (EFE).- El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes otorgará este viernes la Medalla de la Orden del Mérito Constitucional a la activista por los derechos LGTBI+ María Dolores 'Boti' García Rodrigo.

Según ha informado este departamento, el ministro Félix Bolaños hará entrega de la medalla a la activista y a otras figuras reconocidas dentro del colectivo -Emilia 'Mili' Hernández García y María Rosario 'Charo' Alises Castillo- en un acto institucional que se celebrará a partir de las 19 horas de este viernes en Madrid.

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Justicia reconoce a María Dolores 'Boti' García Rodrigo como una de las principales figuras del activismo LGTBI+ en España y referente en la defensa de los derechos del colectivo desde el movimiento asociativo y las instituciones.

Asimismo, premia a Emilia 'Mili' Hernández García, pionera en la promoción de la cultura y la literatura LGTBI+ como fundadora de la librería Berkana y la editorial Egales.

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Y condecora a María Rosario 'Charo' Alises Castillo, abogada y activista referente en la defensa jurídica de los derechos LGTBI+ y en la lucha contra los delitos de odio.

Bolaños entregará las medallas durante la tercera edición del acto institucional 'Orgullo y Justicia', que se celebrará esta tarde bajo el lema 'Dignidad, visibilidad y reconocimiento: Mujeres que ampliaron nuestra democracia' en el Palacio de Parcent en Madrid. EFE

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