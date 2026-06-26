Hallan en una playa de Badalona el cadáver de un joven desaparecido ayer

Barcelona, 26 jun (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han hallado esta mañana en la playa dels Pescadors de Badalona (Barcelona) el cadáver de un joven cuya desaparición fue denunciada ayer, cuando se bañaba con unos amigos en la zona.

Según han informado fuentes policiales, el cuerpo sin vida del joven ha sido hallado a las 9:30 horas de esta mañana por el dispositivo de búsqueda desplegado por los Mossos d'Esquadra y ahora se está trabajando en su identificación, para corroborar que se trata de la persona desaparecida.

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La denuncia por desaparición fue presentada ayer por la tarde en una comisaría de los Mossos d'Esquadra, que desplegaron un dispositivo de búsqueda con medios tanto aéreos como terrestres en la zona donde al joven se le perdió de vista por última vez.

Finalmente, los equipos de rescate han hallado el cadáver esta mañana en las inmediaciones de la playa Pescadors de Badalona.

La policía catalana ha abierto una investigación por la muerte del joven y está a la espera de los resultados de la autopsia para aclarar si falleció ahogado o por otras causas. EFE

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