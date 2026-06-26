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Guy Stéphan: "Mbappé volverá a encontrar el camino del gol"

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Foxborough (EE.UU.), 25 jun (EFE).- El técnico asistente de Didier Deschamps, Guy Stéphan, restó importancia al hecho de que Kylian Mbappé se haya quedado en blanco en la victoria por 1-4 frente a Noruega, a la vez que alabó a Ousmane Dembélé por su 'hat-trick'.

"Sigue siendo un jugador extraordinario, de un nivel fuera de lo normal. No marcó hoy, pero espero que nuestro torneo sea todavía largo. Estoy seguro de que, con su velocidad, sus desmarques y su calidad, volverá a encontrar el camino del gol", afirmó Stéphan en una rueda de prensa después del partido.

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El asistente asumió este viernes el banquillo de 'Les Bleus' por la ausencia de Deschamps, que viajó a Francia para asistir al funeral de su madre, fallecida el martes.

Stéphan confirmó que Deschamps se reincorporará a la concentración francesa este sábado por la tarde, para preparar la eliminatoria de dieciseisavos de final del próximo martes contra un rival aún por definir, un partido que se disputará en Nueva York.

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El técnico francés también alabó a Dembélé por su 'hat-trick' en solo 32 minutos: "Marcar tres goles en un Mundial es algo excepcional".

"Tiene una cualidad extraordinaria: engaña al defensor en el remate, le hace creer que va a disparar hacia un lado y luego finaliza hacia otro. Hoy ha estado especialmente eficaz", dijo Stéphan.

Sobre el hecho de que todos los goleadores de Francia durante la fase de grupos, con la excepción de Mbappé, sean jugadores del PSG, Stéphan habló del efecto positivo que tiene sobre la selección la dinámica que lleva el equipo de Luis Enrique.

"Son jugadores que llevan dos años ganando los partidos y las competiciones más importantes. Llegan a la selección con esa confianza, con esa alegría por jugar y con esa eficacia", afirmó sobre Dembélé, Bradley Barcola o Désiré Doué. EFE

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