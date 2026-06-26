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Feijóo dice, tras votar el Congreso que Sánchez se marche, que si llega a Moncloa "acatará el mandato legislativo"

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El presidente de Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que si llega al Palacio de la Moncloa y se convierte en presidente "respetará la separación de poderes" y "acatará el mandado" del Poder Legislativo. A su entender, "pronto será pasado" esta "etapa de degradación" que ha provocado el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así se ha pronunciado después de que el Pleno del Congreso, con los votos del PP, Vox y Junts, aprobara este jueves una moción que presentó el PP en la que se emplaza a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y a asumir con su dimisión sus responsabilidades políticas por los casos de corrupción.

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Esa moción se votó en la Cámara Baja al día siguiente de la comparecencia del presidente del Gobierno en el Pleno, en la que reiteró su intención de agotar la legislatura. "¿Cómo no vamos a continuar?", proclamó.

"ESTA ETAPA DE DEGRADACIÓN PRONTO SERÁ PASADO"

Feijóo ha asegurado que España "tendrá un presidente del Gobierno que respete la separación de poderes, que acate el mandato del Legislativo y que no esté rodeado de corrupción". "Os doy mi palabra", ha garantizado en un mensaje en su cuenta de 'X', que ha recogido Europa Press.

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El jefe de la oposición, que se hace eco de informaciones de medios recogiendo cómo el Congreso aprobó este jueves que Sánchez se marche, considera que "esta etapa de degradación pronto será pasado". "Daremos paso a una España fuerte, unida y próspera. El cambio está más cerca", ha afirmado.

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