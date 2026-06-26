Enma López deja la Ejecutiva del PSOE tras anunciar que quiere ser candidata en Madrid

Madrid, 26 jun (EFE).- La concejala madrileña Enma López ha anunciado este viernes que pone su cargo en la Ejecutiva del PSOE a disposición de la dirección del partido tras anunciar que se presentará a las primarias para ser la candidata en las elecciones de 2027 a la alcaldía de Madrid.

López, quien competirá previsiblemente en esas primarias con la actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha confirmado su decisión en una carta colgada en la red social X en la que señala que deja la Ejecutiva desde la "lealtad" al partido y a su líder, Pedro Sánchez, para centrase en el "ilusionante" proyecto de su candidatura.

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Tras anunciar su intención de competir en las primarias, desde el PSOE se han limitado a señalar que hay "unos plazos y un calendario que se tienen que aprobar y respetar".

Mañana se reúne en la sede de Ferraz el Comité Federal y en el orden del día está precisamente la aprobación de ese calendario de primarias de las federaciones territoriales.

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En su carta, López explica que hay momentos en la vida que tomar decisiones y dar pasos adelante es "el mayor acto de valentía y lealtad a tus principios y valores y, por supuesto, a tu organización".

Milita en el PSOE desde hace más de veinte años y asegura que formar parte de la Ejecutiva, en la que entró en el último congreso que el partido celebró en Sevilla a finales de 2024, ha sido uno de los mayores honores y privilegios.

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Tras elogiar el trabajo del partido y de su líder en esta etapa, considera que ahora comienza otra.

"Por ello, desde el máximo ejercicio de lealtad al partido y a su secretario general, pongo mi cargo a disposición de la dirección para poder centrarme en este proyecto tan ilusionante", apunta, convencida de que ganar Madrid exige trabajo y dedicación.

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López señala el reconocimiento a su labor que militantes y madrileños le han trasladado en las últimas horas y asume que el camino que queda por delante puede no ser fácil, pero concluye convencida: "Madrid merece la pena y vamos a ganarlo juntas. Ya toca". EFE