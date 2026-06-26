El Real Madrid deshoja la margarita y permanecerá en la Euroliga

Pedro Martín López

Madrid, 26 jun (EFE).- El Real Madrid renovó este viernes su licencia con la Euroliga para los próximos diez años como uno de los clubes 'propietarios' de la competición, aparcando, al menos hasta la próxima temporada, su desembarco en las competiciones FIBA como previo paso a la NBA Europa en octubre de 2027.

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Una decisión que había sido pospuesta durante este curso, dando lugar a numerosas especulaciones sobre el futuro del equipo, que parecía abanderar el cambio en un claro acercamiento hacia la liga estadounidense.

El proyecto de la NBA Europa, de la mano con FIBA, obligaba a los blancos a buscar alternativas fuera de la Euroliga para la campaña 2026-2027.

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Eso hubiese supuesto que el equipo entrenado por Sergio Scariolo disputase la Liga de Campeones FIBA (BCL) como puente antes del comienzo previsto para 2027.

El grupo de indecisos, encabezado por el conjunto 'merengue', también tuvo al Fenerbahce y al ASVEL Lyon-Villeurbanne como clubes que dejaron en duda su participación en la Euroliga hasta mayo, pero también acabaron firmando sus respectivas prórrogas.

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La confirmación de ambos de continuar en la competición europea y no unirse, de momento, a la NBA Europa, dejó solo al Madrid, que ha estirado su decisión hasta el final.

Asegurada su licencia para la próxima década, se desconoce si existen acuerdos relacionados con clausulas especiales de liberación para anexionarse en un futuro a otros proyectos como la NBA Europa.

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De momento, los próximos planes del conjunto de la capital española pasan por la parcela deportiva y la renovación de su organigrama tras la dimisión de Sergio 'Chacho' Rodríguez como director deportivo de la sección, y del lituano Martynas Pocius, su mano derecha y uno de los responsables de las labores de 'scouting' del club.

El 30 de enero, la Euroliga nombró al español Chus Bueno como nuevo director general en sustitución del lituano Paulius Motiejunas. Dentro de la industria, se entendió como un movimiento que podía estrechar relaciones entre todos los actores, ya que Bueno también había sido ejecutivo de la NBA.

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Entre las reacciones al nombramiento, Scariolo confesó que le unía una gran amistad con el directivo, que pese a tener por delante una tarea "dura", era "el tío adecuado en el momento adecuado".

Un nuevo escenario con el que los blancos esperaban más "diálogos activos" que pudiesen llevar a "puntos de encuentro".

El suspense se mantuvo durante toda la temporada. El entrenador italiano siempre defendió que sería una decisión de los directivos de la sección, aunque alegó que el Real Madrid pensaba en un proyecto "a largo plazo".

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La Euroliga ya ha avanzado la implementación de un sistema de franquicias dentro de la competición, que supondría una inyección económica a sus 13 clubes fundadores de 30 millones de euros, desde julio.

La medida forma parte de un plan estratégico de tres años que podría incluir a ciudades como Roma, París o algunas alemanas. Por el momento la primera expansión, prevista para la campaña 2027-2028, llega a 24 equipos.

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Asimismo, la Euroliga ha comenzado a aplicar esta temporada los estándares de equilibrio financiero (Competitive Balance Standards) entre clubes, un nuevo sistema de control económico que estará plenamente en vigor en el curso 2027-2028.

La liga europea cuenta actualmente con trece clubes 'propietarios', cuya presencia está asegurada en la competición: Barça, Baskonia, Real Madrid, Panathinaikos, Maccabi, Zalgiris, Efes, Olimpia Milán, Fenerbahce, Olympiacos, Asvel Villeurbanne, Bayern de Múnich y CSKA Moscú (sancionado por conflicto bélico y fuera de la competición desde 2022).

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Para la próxima temporada se mantendrán el Hapoel Tel Aviv, que accedió vía Eurocopa, segunda competición continental, y los seis conjuntos que entraron mediante 'wildcard' o invitación, válida por periodos de uno, tres o cinco años: Virtus Bolonia, Partizán, Estrella Roja, Valencia Basket, Dubai Basketball y París Basketball.

La gran novedad es el Besiktas, subcampeón de la Eurocopa, que se queda con la plaza que había ganado el JL Bourg francés, campeón, y que servirá para reemplazar al Mónaco.

La NBA Europa, cuyo comienzo está previsto para octubre de 2027, anunció recientemente, en palabras del comisionado adjunto de la liga estadounidense, Mark Tatum, la "mayor inversión" en la historia del baloncesto europeo para su puesta en marcha.

De igual manera, reveló "avances significativos" respecto al formato de la competición, las candidaturas y la gobernanza de este nuevo torneo, el cual creen que "impulsará al baloncesto europeo a un nivel superior".

Pese al revés que supone el mantenimiento de los equipos Euroliga en la actual competición europea, Tatum insistió en que la idea de la NBA en el Viejo Continente continuará adelante.

"Mantenemos un diálogo activo y seguimos buscando un resultado constructivo con todo el ecosistema europeo. Dicho esto, también somos realistas y, si no podemos resolverlo, estamos listos para seguir adelante con nuestros socios y la FIBA", aseveró. EFE