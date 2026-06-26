El RCD Mallorca presenta su primera equipación para la temporada 2026-2027

Palma, 26 jun (EFE).- El RCD Mallorca presentó este viernes su primera equipación para la temporada 2026-2027, con el lema de 'Rojo y negro hasta que me muera', con la que intentará lograr el ascenso en LaLiga Hypermotion tras el descenso a Segunda del curso anterior.

La camiseta está dividida en dos lados simétricos, con la única diferencia de que el costado derecho es completamente rojo y el lado izquierdo negro, empleando los dos colores representativos de la entidad.

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Mediante un comunicado, el club indicó que la equipación "rinde homenaje a quienes sienten estos colores como una forma de vida, a quienes han vivido las alegrías y las decepciones, los momentos inolvidables y los más difíciles, sin dejar nunca de identificarse con este escudo".

La campaña de lanzamiento ha contado con la participación de dos de los capitanes del primer equipo, Sergi Darder y Manu Morlanes, "dos referentes del vestuario que encarnan la identificación con el club y su afición".

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El RCD Mallorca añade que esta nueva primera camiseta quiere representar "mucho más que una equipación": "Quiere simbolizar el vínculo entre el club y su gente; entre el equipo y una afición que nunca deja de acompañar". EFE

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