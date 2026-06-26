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El presidente murciano acepta la 'prioridad nacional' de Vox a cambio de apoyo en vivienda

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Cartagena, 26 jun (EFE).- El presidente del Gobierno Regional de Murcia, Fernando López Miras, ha aceptado este viernes tres propuestas de resolución presentadas en la cámara autonómica por Vox sobre vivienda, entre ellas la de adoptar la 'prioridad nacional', para que ese grupo apoye el nuevo decreto Ley de Vivienda Asequible.

Así lo ha anunciado este viernes el propio López Miras, durante su segundo turno de intervención en el debate sobre el Estado de la Región, después de que Vox se abriera a aprobar el nuevo decreto si se aceptaban tres requisitos, recogidos en sus propuestas de resolución.

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En concreto, Vox quiere que el decreto no permita la construcción de viviendas en polígonos industriales rodeados de chimeneas, que proteja las zonas comerciales y recoja la aplicación de la 'prioridad nacional' en las ayudas destinadas a vivienda protegida, vivienda pública y alquiler.

Ante este planteamiento, López Miras ha señalado que estas “cuestiones imprescindibles” son aceptables, por lo que la próxima semana el Consejo de Gobierno aprobará un nuevo decreto de Vivienda Asequible, al tiempo que ha dado las gracias a Vox por su “altura de miras y responsabilidad”.

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En el debate, López Miras ha anunciado también otras medidas, como multas de entre 3.000 y un millón de euros para pirómanos, un mecanismo para otorgar a 5.000 personas su resolución sobre discapacidad de forma inmediata y financiación para implantar el segundo tramo de la carrera profesional del personal docente no universitario y del Personal de Administración y Servicios (PAS).

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cgv/jsm/aam

(foto)

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