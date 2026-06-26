El lateral Víctor García, segunda baja en el Málaga tras el ascenso

Málaga, 26 jun (EFE).- El lateral izquierdo Víctor García, uno de los supervivientes del equipo que hace tres temporadas subió desde Primera RFEF, es la segunda baja en la plantilla del Málaga para la próxima campaña en LaLiga EA Sports, al cumplir su contrato y no haber recibido del club una propuesta de renovación, informó este viernes la entidad malaguista.

Víctor García, de 32 años, comenzó en la cantera del Espanyol una trayectoria que, entre otros clubes, le llevó también al Tenerife, UCAM Murcia, Castellón o Slask Breslavia polaco, desde el que fichó por el Málaga para lograr dos ascensos, primero a LaLiga Hypermotion en el curso 2023-24 y en la recién concluida campaña a Primera División.

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El catalán ha jugado 77 partidos oficiales en sus tres temporadas en el Málaga, de los que 35 fueron en la primera: 29 en Primera Federación, dos en la Copa y cuatro en la fase de ascenso a Segunda, en la que fue clave en el duelo decisivo ante el Nàstic en Tarragona al poner el centro que desembocó en el posterior gol en el minuto 122 de Antoñito Cordero.

En la 2024-25, Víctor participó en 21 encuentros ya en Segunda División, 19 como titular, más otro en la Copa, mientras que en la recién finalizada campaña fue alineado en una veintena de partidos ligueros y logró su segundo ascenso.

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Víctor García se une a la baja del lateral derecho guipuzcoano Jokin Gabilondo, ya anunciada, a la espera de que se conozca el futuro de otros jugadores malaguistas que cumplen contrato como el delantero Josue Dorrio, el central Einar Galilea y el centrocampista Luismi Sánchez.

Además, el centrocampista Carlos Dotor regresará tras su cesión al Celta, club al que pertenece, y otros futbolistas como el mediocentro serbio Darko Brasanac, el defensa Javi Montero y el delantero Eneko Jauregui cuentan en sus contratos con una opción para continuar por el ascenso, pero por el momento se desconoce si seguirán o no. EFE

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